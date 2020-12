Vláda dnes rozhodne, co bude! Česko je ve 4. stupni. ČTYŘI SCÉNÁŘE

Vláda Andreje Babiše (ANO) v pondělí rozhodne o přesunu do čtvrtého stupně systému PES. Co přesně to pro Českou republiku bude znamenat a kdy se zavřou restaurace, ale není jisté. Vláda nová pravidla oznámí na pravidelné pondělní tiskové konferenci, která je naplánovaná na 17:00. Můžete ji sledovat živě v tomto článku.

Na pravidelném pondělním jednání vláda s "dávkou absolutní jistoty" rozhodne o přesunu do čtvrtého stupně systému ministerstva zdravotnictví PES. V sobotu to v televizi Nova oznámil vicepremiér Karel Havlíček (za ANO).

Nepůjde ale o stejný stupeň čtyři, který platil v listopadu. Existovat by mělo hned několik výjimek. Co přesně bude přesun znamenat, ovšem stále není jisté. Není ani známo, kdy přesně ke změně dojde. Ve hře jsou minimálně čtyři varianty.

Havlíčkova varianta



Podle ministra průmyslu a obchodu Havlíčka nejspíš zůstanou otevřené obchody a služby, ale zavřou se hotely a restaurace. Havlíček by chtěl opatření změnit ke konci týdne.

Hamáčkova varianta



Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) mluví o uzavření co nejdříve, to znamená nejpozději od středy. "Každý den může znamenat velký problém a jakmile to chytne exponenciálu, tak máme v lednu obrovský problém," řekl šéf ČSSD v České televizi.

Blatného varianta



Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) by také chtěl zpřísnění co nejdříve. Podle portálu Seznam Zprávy by to mělo být už od úterý. Uzavřít chce podle webu kromě restaurací a hotelů i služby.

Babišova varianta



Premiér Andrej Babiš by chtěl nechat obchody otevřené minimálně do neděle 20. prosince. Zavřít by se podle něj měly hotely a restaurace. "Pokud by došlo k uzavření, tak musí dostat stoprocentní kompenzace. Tento rok je strašidelný, je to neuvěřitelně špatný rok pro nás pro všechny a zkrátka my musíme jako stát jim pomoci," řekl premiér České televizi.

