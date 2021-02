Česko zvažuje nákup ruské vakcíny. Je jedno, jaký má původ, řekl Babiš

Sputnik V byla donedávna zapovězená ruská vakcína. Nyní se však o ní v Evropě hodně mluví. Očkování v Evropské unii totiž postupuje pomalu, a tak stále více zemí pošilhává po látce z Ruska. Její nákup zvažuje i Česko a premiér Andrej Babiš (ANO) kvůli tomu letí v pátek do Maďarska. To už ji totiž jako jediná země unie pro vlastní použití schválilo.

Ještě nedávno vláda tvrdila, že Česko musí postupovat shodně s ostatními zeměmi EU a dodržovat dohody. Teď se ale situace mění. Vakcíny je stále nedostatek, a proto došlo i na ruskou látku Sputnik V.



"My o tom nepochybně diskutujeme. Nyní jsou k dispozici data z klientských studií. Ty ukazují, že účinnost té vakcíny je skutečně vysoká a nebyly tam zaznamenány nějaké zásadní nežádoucí reakce,“ řekl epidemiolog Roman Prymula.



Ruskou vakcínou Sputnik V se v Česku neočkuje, protože látka zatím nebyla schválena Evropskou lékovou agenturou (EMA). Výjimku by jí prý ale mohlo udělit ministerstvo zdravotnictví. "Je možné využít nějaké ustanovení národní legislativy. Takže samozřejmě tu výjimku v zákoně o léčivech máme, může ji schválit ministerstvo zdravotnictví,“ doplnila ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Irena Storová.



Podle ústavu pro kontrolu léčiv by povolení platilo pouze dočasně a pro omezené množství vakcín. "Letím do Budapešti za Viktorem Orbánem, který se vydal touto cestou. Chceme zjistit, jakým způsobem to maďarská vláda řeší. Je potřeba se podívat, zda jsou vakcíny bezpečné z hlediska zdraví. Je jedno, jaký mají původ,“ nechal se slyšet premiér Andrej Babiš (ANO).



"Pokud se bavíme o vakcíně Sputnik V, tak vím, že v tuto chvíli probíhají jednání o licencích výroby v jiných státech, jako je třeba Turecko, Jižní Korea nebo Indie. To by mohlo vést k většímu množství dodávek. A pokud by to bylo certifikované Evropskou lékovou agenturou, myslím, že jsme připraveni v tom udělat konkrétní kroky,“ dodal ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).



"Čekat na schválení EU je blbé, protože bude vakcíny nedostatek. Bude totiž k dostání pro všechny,“ uzavřel Prymula.



Ruskou vakcínou Sputnik V by se Evropská léková agentura měla podle epidemiologa Romana Prymuly začít zabývat v polovině února. Podle některých informací mají ale i Rusové momentálně podobný problém s dodávkami jako firma Pfizer a BioNTech.