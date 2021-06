Cestování očkovaných provázejí zmatky, pravidla se liší zemi od země! PŘEHLED

Už po první dávce očkování se smějí Češi z vybraných států vracet bez povinného testování nebo karantény. Ale má to háček. Zatímco zpět do Česka vás bez testu pustí i s jednou dávkou vakcíny, za hranicemi většinou požadují dávky obě.

Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko, Slovinsko a Chorvatsko - z těchto zemí se mohou Češi, ale i cizinci, vracet na naše území bez omezení, pokud před aspoň 21 dny dostali první dávku vakcíny. Jenomže podmínky pro vstup naopak na jejich území jsou jiné.

Maďarsko, Chorvatsko a Rakousko jsou jediné ze sedmi států, kam mohou Češi bez omezení vyrazit už 21 dní po první dávce očkování. Do Německa, Polska, Slovinska a na Slovensko mohou bez testu cestovat pouze lidé, kteří už jsou kompletně naočkování a od druhé dávky jim uběhlo 14 dní.

"Na té reciprocitě budeme pracovat, je to náš cíl. Já věřím, že se situace v Evropě zlepší a bude možné cestovat už s tou jednou dávkou," říká ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD).

Cestování mezi státy

"Pokud byste z Rakouska, kde platí jedna dávka, chtěli vycestovat do Německa, kde jsou dávky potřeba obě, tak si musíte udělat antigenní nebo PCR test," upozorňuje Kulhánek.

Cestování s rodinou



"Pokud je dotyčný naočkován, tak má možnost cestovat bez nutnosti testu. Pokud je s ním osoba, která naočkována není, tak ta musí podstoupit antigenní nebo PCR test," vypočítává ministr zahraničí.

Některé státy uleví od testování alespoň dětem. Například v Chorvatsku mohou děti do 12 let v doprovodu rodičů cestovat bez testů. Nyní jedná ministerstvo zahraničních věcí například s Bulharskem a Řeckem. I tam by se do budoucna mohlo cestovat jen s první dávkou vakcíny.