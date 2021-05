Ministerstvo mění podmínky pro cestování. Změna i u Chorvatska

Chorvatsko a Nizozemsko se od pondělí již nebudou řadit mezi země s velmi vysokou mírou rizika koronavirové nákazy. Přesunou se do tzv. červených států (vysoká míra rizika nákazy) na cestovatelském semaforu ministerstva zdravotnictví. Oranžovou barvu, která značí střední míru rizika, bude mít nově Rumunsko.

V současné době je před návratem do Česka povinné podstoupit PCR test jen při příjezdu ze zemí, které spadají do tmavě červené kategorie na cestovatelském semaforu. Při cestě ze států s vysokým a středním rizikem nákazy je test nutný pouze v případě, kdy člověk použil veřejnou dopravu.



Od pondělí se mezi červená území zařadí Nizozemsko, Chorvatsko a San Marino. Do kategorie již nyní spadá Andorra, Belgie, Bulharsko, Dánsko, Francie, Itálie, Monako, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Lotyšsko, Rakousko, Polsko, Estonsko, Maďarsko, Řecko, Německo, Slovensko, Slovinsko, Švýcarsko, Španělsko.

Aktuální cestovatelský semafor:



"Součástí opatření zůstává povinnost podstoupit PCR test, a to nejpozději pět dní po návratu do České republiky v případě příjezdu z červené země a nejdříve pátý den po návratu z tmavě červené země. Do té doby musí být dotyčná osoba v samoizolaci. Zůstává také povinnost vyplnit před návratem příjezdový formulář,“ informovala mluvčí ministerstva zdravotnictví Jana Schillerová.



Do oranžové kategorie, tedy zemí se střední mírou rizika nákazy, se od pondělí přesune Rumunsko. Už nyní tam patří Finsko, Norsko, Irsko, Kanárské ostrovy, Malta, Portugalsko a Baleárské ostrovy.



Při cestování ze zemí se středním nebo vysokým rizikem nákazy nemusí lidé, kteří byli v Česku plně naočkovaní, podstoupit test. Zároveň to platí také pro ty, kteří už mají alespoň první dávku a od očkování uběhlo alespoň 22 dní.



I nadále platí zákaz cestovat do zemí s extrémním rizikem výskytu mutací koronaviru. Týká se to Peru, Kolumbie, Botswany, Brazílie, Svazijska, Jihoafrické republiky, Keni, Lesotha, Malawi, Mosambiku, Nepálu, Tanzánie, Zambie, Zimbabwe a Indie. Zákaz platí do konce května.

Žádná opatření neplatí pro cesty ze zelených zemí, tedy ty s nízkým rizikem nákazy. Do této kategorie patří Island, Vatikán, Austrálie, Izrael, Jižní Korea, Nový Zéland, Singapur nebo Thajsko.

Vláda chce, aby lidé trávili dovolenou v Česku. Více se dozvíte v následující reportáži: