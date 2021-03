Jak budou vypadat letní dovolené: Cestovky zveřejnily první detaily

České cestovky se snaží vypořádat s obavami lidí před cestováním v době koronavirové pandemie. Jedna z kanceláří proto nabízí, že by si lidé mohli dovolenou rezervovat, ale zaplatit až na "poslední chvíli".

Jedním z důvodů, proč mají lidé obavy z cestování v současné době, je, že když si dovolenou zarezervují dopředu, tak kvůli měnícím se opatřením nakonec nemusejí nikam odjet. Cestovní kancelář Alexandria proto přišla s nápadem bezplatných rezervací.



Rezervace bude platná do 45 dnů před odletem a zajistí zákazníkům nejširší výběr a nejvýhodnější podmínky. "Do 45 dnů před odletem je pak jen na zákazníkovi, zda se rozhodne potvrdit rezervaci a vybraný zájezd objednat, vybrat si jiný zájezd z nabídky CK Alexandria, nebo rezervaci zrušit," vysvětlil marketingový ředitel kanceláře Petr Šatný. Akce platí pro dovolené rezervované do 18. dubna.

Anketa Plánujete letos dovolenou do zahraničí? Ano, lockdown mne už dusí 57 39 hlasů Ne, radši pojedu někam po Česku 33 23 hlasů Ne, na dovolenou letos nebudu mít 10 7 hlasů Hlasovalo 69 lidí.

Podobný systém má také CK Fischer, ti jej rozjeli už na podzim. Klienti zaplatí první zálohu, druhou pak doplácí až 30 dné před odletem. Mohou se ale rozhodnout, že cestu zruší. "Klienti nic neriskují. Při zrušení dovolené nemusí udávat žádné důvody. Je jedno, jak nám klient zaplatit, nebo jestli použil voucher, peníze vždy vracíme v hotovosti," popsal mluvčí CK Fischer Jan Bezděk.



Lidé v poslední době často volí variantu Last Minute. To se ale podle cestovní kanceláře nemusí vyplatit, očekává totiž nárůst zájmu o dovolenou.



