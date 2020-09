Chodíte rádi na houby? Můžete na tom i vydělat! Přehled výkupen hub

Houbařská sezóna letos začala dřív a stále nekončí, s příchodem podzimu do lesů vyráží velké množství lidí s košíky a taškami. Někteří mají smůlu a nic moc nenajdou, jiní si domů odnášejí obrovskou nadílku. Co ale dělat, když máte hub víc, než potřebujete? Můžete na tom vydělat - některé firmy totiž houby vykupují. Podívejte se, kde je najdete.

Za pěkné a kvalitní kusy můžete dostat slušný obnos, pokud ale čekáte, že na houbách výrazně zbohatnete, budete nejspíš zklamaní. Letošní úroda je podle mykologů mimořádně bohatá a s nástupem houbařské sezóny výkupní ceny klesly na historické minimum.

Ještě v červnu byste za kilogram zdravých pravých hřibů dostali 350 korun, dneska je to i 200 i více korun méně. Podívejte se na přehled několika míst, kde můžete své úlovky prodat.

Praha

Ti, kteří přivýdělkem nepohrdnou, se můžou obrátit například na Stanislava Bečváře z Prahy, který houby vykupuje. "Ty ceny se mění. Záleží na aktuální situaci, počasí, kvalitě hub. Aktuálně nejvíc stojí smrkové hřiby, ty vykupujeme zhruba za 150 korun za kilogram. Jiné houby jsou levnější," prozradil pan Bečvář.

V Praze vykupuje houby i firma Holoubek a pravnuci, která má největší zájem o lišky obecné a hřibovité houby. Aktuální ceník redakci TN.cz sdělit bohužel nemohla. "To má bohužel na starost kolega, který je na dovolené. Takže až do neděle houby nevykupujeme. A ceny opravdu netuším," uvedl pan Hiršl. Od příštího týdne ale bude výkup opět možný.

Středočeský kraj

Výkup hub nabízí i firma Samyco, která sídlí v Květnici v okrese Praha-východ. "Houby teď samozřejmě vykupujeme, je to velmi aktuální. Za pravý hřib je to 60-150 korun, za jiné hřibovité houby (kováře, hnědáky, atd.) 50-80 korun za kilogram. Záleží samozřejmě na kvalitě těch hub, zda je to první jakost, druhá jakost," sdělil TN.cz jednatel společnosti Milan Hojda.

Plzeňský kraj

V Plzeňském kraji každoročně probíhá výkup hub v Malonicích u Blížejova na Domažlicku. "Čerstvé houby volně rostoucí musí být k výkupu dobře na sucho očištěné, pevné konzistence, bez cizích příměsí a nečistot, v den prodeje natrhané. Nesmějí být přestárlé, zapařené, plesnivé nebo nadměrně vlhké," stojí na stránkách výkupny.

Houby se tradičně vykupují i v Halži na Tachovsku, od středy tam však houby dočasně nepřijímají. "Vážení houbaři, aktuálně pozastavujeme výkup hub na dobu neurčitou. Z důvodu velkého sucha a špatné kvality hub. Čekáme na druhou podzimní vlnu hub, poté opět otevřeme. O znovuotevření budeme informovat," stojí na facebookové stránce Výkup hub Halže.

Aby to obyvatelům Tachovska nebylo líto, ve Vítkově funguje Výkup hub Koryťák. Podle aktuálního ceníku dostanete za smrkový hřib první jakosti 120 korun za kilogram, za křemenáč 40 korun, za kotrč 80 korun a za modráky 40 korun.

V Bělé nad Radbuzou na Domažlicku provozuje výkupnu hub pan Miroslav Giertl. "Cena za kilogram čerstvých zdravých hříbků se pohybuje od 100 do 300 korun. Záleží vždy na tom, jak houby rostou. Dále se vykupují i hřiby přerostlé, zespodu žluté, mohou být i mírně červivé, ale tvrdé konzistence. Tyto hřiby se krájí na kostky cca 3x3 cm. Cena za tyto krájené houby se nemění a je celosezónně 25 korun/kg," informuje na svých webových stránkách.

Karlovarský kraj

Výkupna pana Giertla dojíždí pro houby i na Karlovarsko, tam ale platí, že kdo dřív přijde, ten dřív mele. "Výkup bude probíhat pouze do naplnění kapacity auta. Předpokladaný čas do 14:30. Později už nezaručím, že vám budu moci vykoupit vaše hříbky," napsala výkupna na facebooku.

Podle mykologů je letošní úroda hub největší za posledních osm let. Růst hřibů a dalších druhů ovšem aktuálně pozastavila 30stupňová vedra. Je proto možné, že výkupní ceny opět porostou.