Chyba v systému: Žena měla pozitivní test, rodinu do karantény neposlali

Nad koronavirovými pravidly zůstává občas rozum stát. Svoje o tom ví i žena, jejíž mamince dvakrát po sobě vyšel pozitivní test na covid-19. Když se chtěla zachovat zodpovědně a volala své lékařce, dozvěděla se, že nemá nárok na karanténu. Nemohla jí napsat neschopenku, protože test byl pouze z obchodu. Dokonce jí doporučila, aby šla do práce.

Pravidla karantény hází klacky pod nohy zodpovědným. Má se do ní nastupovat po rizikovém kontaktu s nakaženým. Pokud ale ještě nemá po PCR testu, lékař nesmí napsat neschopenku. Přesně to se v pondělí stalo 53leté Andree z Havířova.

Před dvěma dny vyšel její mamince dvakrát po sobě pozitivní antigenní test koupený v obchodě. "Má většinu příznaků a strávila jsem s ní poslední dny. Dnes jsem proto zůstala doma, nešla jsem do zaměstnání, abych nenakazila celou firmu. Když jsem se odpoledne konečně dovolala k lékaři, bylo mi řečeno, že nemám nárok na karanténu a nemocenskou," popsala Andrea pro TN.cz.

Vzala si jeden den dovolené, v úterý už ale bude muset do práce. To jí měla doporučit i samotná lékařka.

"Řekli mi, že jsem měla jít normálně do práce. Nechápu politiky, kteří říkají, že lidé jsou nezodpovědní, když pravidla to v mém případě znemožňují. Než se maminka dostane na PCR test, budu muset chodit do zaměstnání, přestože jsem byla v dlouhém kontaktu s nakaženou," doplnila. Na test se objednala také.

"V karanténě se ocitnete, pokud jste byli v rizikovém kontaktu s člověkem pozitivně testovaným na onemocnění covid-19," stojí na webu vlády s tím, že směrodatné jsou PCR testy nebo antigenní testy, pokud má člověk příznaky, provedené odborníkem.

Lékař má poslední slovo

Podle paní Andrey je nesmysl, že na testy koupené v supermarketu se nebere žádný ohled. "Opravdu tomu nerozumím. Mohlo by se zabránit dalšímu přenosu, kdyby lidé končili v karanténě i po kontaktu s někým, kdo měl pozitivní tento koupený test," domnívá se.

Podle hygieny je na doktorovi, jak situaci vyhodnotí. "Pokud paní neměla žádné příznaky, má lékař právo takto rozhodnout a do karantény ji neposlat. Neexistuje pro ně metodika, jak k těmto testům přistupovat. Platí ale, že jejich výsledky jsou pouze informativního charakteru. Potvrdit nebo vyvrátit by se měly až po testu na odběrovém místě" řekla TN.cz mluvčí středočeských hygieniků Dana Šalamunová. S dotazem, zda není v plánu změna, jsme oslovili i ministerstvo zdravotnictví. Dosud však nereagovalo.

Karanténa momentálně trvá 14 dní od posledního kontaktu s nakaženým. Nelze ji zkrátit negativním testem. Naopak pokud vyjde pozitivně, skončíte na další dva týdny od výsledku v izolaci. Při onemocnění jihoafickou nákazou je test před ukončením karantény povinný.

