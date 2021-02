Senát řeší vrácení pandemického zákona, může se jednat do noci

Senátoři odmítli vyřadit z programu středeční schůze projednávání pandemického zákona. Jeho vyražení žádali senátoři hnutí STAN. Senát bude zákon projednávat tak, jak to požadovali senátoři koalice Spolu a to tedy ve zkráceném jednání.

Senát ve středu projednává mimo jiné také pandemický zákon, který má umožnit přijímat protiepidemická opatření bez nouzového stavu. Ten nyní platí do 28. února, vláda ale hodlá požádat o jeho opětovné prodloužení.

Kvůli tomu chtěli senátoři hnutí STAN odložit jeho projednávání až na březen, proti ale byla koalice Spolu (ODS + KDU-ČSL + TOP09), která prosadila projednávání ve zkráceném jednání. Při tomto typu zkráceného jednání se návrh zákona ve výborech neprojednává. Řečnická doba se v obecné rozpravě ustanoví na pět minut a senátor může k téže věci vystoupit nejvýše dvakrát.

Očekává se bouřlivá diskuze. Řada senátorů chce vrátit zákon zpět do Poslanecké sněmovny. "To, co máme dnes přes sebou je prostě polotovar," řekl Tomáš Třetina (TOP 09). Do rozpravy je přihlášeno zhruba 10 senátorů. Přítomen je zároveň i ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Se současnou epidemickou situací není spokojena většina opozičních senátorů. "Čím míň máme vakcín, tím víc máme pravidel," řekl senátor ODS Martin Červíček.

Senát si odhlasoval už také, že bude jednat až do nočních hodin. Prezident Miloš Zeman je připraven v případě, že by pandemický zákon Senát schválil jej urychleně podepsat. Horní komora Parlamentu ČR se bude zabývat také důsledky platných mimořádných opatření v sociálních službách a čerpáním finančních prostředků z evropských dotací.