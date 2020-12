Polovina nakažených nemá příznaky, varuje Blatný. Číslo R roste

Epidemie podle šéfa Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška dále roste. Reprodukční číslo je nyní 1,25.

Antigenní testy odhalily zhruba 20 % ze všech nových případů. V rámci plošného testování bylo provedeno 160 tisíc testů a pozitivních bylo 9,5 tisíce z nich. "Z toho zhruba pět tisíc byly asymptomatické případy," upozornil Dušek.

Nákaza se podle šéfa ÚZIS nevyhýbá seniorům, což povede k náporu na nemocnice. V některých regionech už je problém nyní. Potíže má například Moravskoslezský kraj. "Nedá se vyloučit, že na konci roku bude na lůžkách až sedm tisíc pacientů," varoval Dušek. Nyní je v nemocnicích hospitalizováno téměř pět tisíc osob s koronavirem.

Nový PES

"Od 1. ledna dojde ke změně výpočtu indexu rizika pro protiepidemický systém PES. Budou do něj zabudované indikátory vázané na zátěž nemocniční péče," uvedl Dušek "Výpočet bude upraven tak aby zohlednil zátěž nemocnic a současné antigenní testování," vysvětlil Blatný.

"Nový systém bude jemnější než ten starý. Ten totiž často měnil ty hodnoty skokově. Neměl by se zohledňovat podíl pozitivních testů," naznačil Dušek.

Pro návštěvy domovů důchodců bude platit výjimka. Hlavní hygienička Jarmila Rážová uvedla, že při provedení testů mohou lidé na návštěvu přijít. Budou tak platit stejná pravidla jako nyní.

Ministr oznámil také plán očkování. Od února bude spuštěn centrální rezervační systém. Lidé budou mít možnost se objednat také prostřednictvím linky 1221. Objednat se budou moci i lidé mimo zdravotnická zařízení či domovy důchodců.

Po očkování získají lidé certifikát o provedeném očkování. První dávky dostanou senioři, zdravotníci a zaměstnanci integrovaného záchranného systému.

Vláda Andreje Babiše (ANO) ve středu oznámila, že Česko v neděli 27. prosince přejde do 5. stupně protiepidemického systému PES. V nejhorší stupni zůstane Česko minimálně do 10. ledna.

Znamená to, že se zavřou všechny obchody kromě těch s nejnutnějším zbožím. Zavřou také služby a většina dětí se v lednu do školy nevrátí. Co vše se od neděle změní, se podívejte v tomto článku na TN.cz.