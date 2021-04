Covid-19 se šíří! Taková je situace v turistických destinacích. PŘEHLED

Chorvatsko

V loňském roce bylo Chorvatsko díky dobrým epidemiologickým podmínkám považováno za bezpečnou destinaci a na dovolenou tam vyrazila řada lidí. Také letos by země chtěla přivítat turisty, na což se připravuje už od jara.



Chorvatsko eviduje celkem přes 316 tisíc nakažených, za poslední den laboratoře odhalily 2885 nových případů. Povinné je nošení roušek ve vnitřních prostorách i veřejné dopravě. Lidé si navíc musí zakrývat nos i ústa tam, kde není možné dodržet 1,5metrové rozestupy.



I nadále zůstávají uzavřené bary a restaurace a v zemi platí zákaz prodeje alkoholu po 22. hodině. Kompletní přehled zavedených restrikcí naleznete zde. Stát však plánuje některá omezení uvolnit. Mohly by se tak otevřít venkovní terasy, bary a restaurace by mohly připravovat jídlo a nápoje. Ty by si lidé mohli následně vyzvednout.



Pokud plánujete cestu do Chorvatska, v současné době je nutné předložit negativní test na koronavirus, který nesmí být starší než 48 hodin. Pokud cestující prodělal koronavirus v posledních třech měsících, stačí doložit pouze potvrzení o prodělání nemoci. Případně se lidé mohou prokázat také potvrzením o očkování, kdy od aplikace druhé dávky vakcíny muselo uběhnout alespoň 14 dnů.



Řecko

Oblíbená turistická destinace se už nemůže dočkat návratu turistů. Koronavirus se v této zemi potvrdil u více než 320 tisíc lidí. Za poslední den přibylo něco málo přes tři tisíce nových případů.



V Řecku však stále platí přísná karanténní opatření. Lidé se například nesmí od 21:00 do 5:00 pohybovat mimo své bydliště, opustit svůj domov přes den mohou obyvatelé pouze v opodstatněných případech.



Lidé si musí všude zakrývat nos i ústa, rouška je povinná také venku. Fungují pouze prodejny s potravinami a základním zbožím, lékárny, čerpací stanice, čistírny a opravny. Restaurace mohou fungovat jen jako výdejní okénka, hotely jsou v provozu bez stravovacích služeb.



Před cestou do Řecka je potřeba vyplnit a odeslat oficiální registrační formulář, tzv. Passenger Locator Form. Lidé, kteří tam budou chtít strávit dovolenou, se musí prokázat očkováním, potvrzením o protilátkách nebo negativním testem na covid-19, které není starší více než 72 hodin.

