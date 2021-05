Covid pasy ke stažení. Vyhněte se zásadní chybě, varují experti! NÁVOD

Lidé si mohou na webu Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) stáhnout potvrzení o negativním testu, prodělané nákaze či očkování. Certifikáty otevírají cestování do sedmi zemí, včetně sousedních států či Chorvatska. Systém byl ještě v pondělí večer pouze v testovací verzi a měl se spustit až o půlnoci. Potvrzení je ale možné získat už nyní. Počítačoví experti předem varovali, aby lidé neudělali tu chybu, že by začali certifikáty hromadně stahovat o půlnoci.

Certifikáty si mohou zájemci stáhnout na adrese www.ocko.uzis.cz a to dvěma způsoby - buď pomocí přihlášení jednorázovým kódem přes sms, ke kterému budete potřebovat rodné číslo i číslo občanského průkazu, nebo pomocí přihlášení přes e-identitu.cz.

Covid pasy budou oboustranně uznávány v sedmi zemích. Prokazovat se s nimi můžete při cestě do Německa, Rakouska, Polska, Slovenska, Maďarska, Slovinska a Chorvatska.

Jednotlivé státy si přitom nastavují vlastní pravidla týkající se doby platnosti negativního testu nebo potřebného odstupu od první či druhé dávky vakcíny. "Například vstup do Maďarska je možný ihned po první dávce, Německo ale vyžaduje potvrzení o úplném očkování, od kterého uběhlo minimálně 14 dní,“ uvedlo ministerstvo zahraničí.

Samotný proces získání covid pasů má lidem zabrat jen několik málo minut. Jenže na systému stále ještě pracují vládní IT experti. Ti sice slíbili, že o půlnoci bude vše fungovat, ale prozatím je systém v testovací verzi. "O půlnoci to bude puštěno do ostrého provozu," sdělil mluvčí Národní agentury pro komunikační a informační technologie Lukáš Trnka.

"Je naprosto zřejmé, že se to šije horkou jehlou na poslední chvíli. Ani si nemyslím, že tohle je problém neschopnosti IT odborníků, kteří za tím stojí," upozornil počítačový expert Miloslav Lujka.

Problémem prý může být to, že Česko spouští systém o týden dříve než jiné země. "Jsme mezi pěti zeměmi, které spouští QR kód založený na evropském standardu, toto by mělo začít v Evropě 7. června," vyjádřil se ke covid pasům premiér Andrej Babiš (ANO).

Vláda navíc podle nezávislých odborníků do systému neinvestovala příliš peněz - proto prý hrozí, že stránka nezvládne nápor. "Pokud se tam podívají tři miliony lidí v jednu chvíli, tak problémy nastat mohou," připustil Trnka.

Lidé by proto o půlnoci neměli vzít stránku útokem, ale teprve v průběhu dalších dnů si QR kód vygenerovat. V něm bude zašifrována informace o tom, zda je člověk očkovaný, má negativní test nebo nedávno prodělal koronavirus.

Covid pas by během první poloviny června měl být dostupný i jako mobilní aplikace. Vyjet za hranice bude ale i dál možné s papírovým certifikátem.

Covid pasy, které by měly usnadnit cestování mezi všemi členskými státy, EU plánuje zavést od července. Tzv. Digitální zelený certifikát má EU vydat přímo účinným nařízením.