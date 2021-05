Covid se už šíří i na Mount Everestu! Očkování ve světě se zrychluje

Americký prezident Joe Biden chce mít do 4. července, tedy do Dne nezávislosti, alespoň jednou dávkou naočkovaných 70 procent lidí.

"Téměř 150 milionů Američanů už dostalo alespoň jednu dávku. Přes 105 milionů lidí je u nás kompletně naočkovaných. Jde o velký pokrok oproti tomu, kde jsme byli v lednu," prohlásil Biden.

Ve Spojených státech se snaží přesvědčit i ty, kteří se očkování bojí. V Detroitu s tím pomáhá nová kampaň. Dobrovolníci obchází domy a snaží se lidem vysvětlit, proč by se měli nechat očkovat.

"Mám pár členů rodiny, kteří se nechali očkovat. Někteří po tom byli tak trochu nemocní. Takže si říkám, stojí to za to? Nebo ne? Já vážně nevím," uvažoval Nicola Sbrocca, který se do očkování nežene.

Další z rychle očkujících zemí je Velká Británie. Tamní vláda rozhodla, že na podzim bude podávat už třetí dávku vakcín lidem nad 50 let.

Velký problém řeší Nepál, kde počty nakažených rychle rostou. Koronavirus se šíří dokonce v základním táboře Mount Everestu ve výšce 5300 metrů nad mořem.

"Myslím, že potřebujeme opravdu masové testování v základním táboře. Každý se musí otestovat a mezi jednotlivými skupinami nesmí být žádný kontakt," uvedl průvodce Lukas Furtenbach.

Koronavirem se pod nejvyšší horou světa nakazilo už nejméně 17 horolezců. Potvrdila to nemocnice v hlavím městě Káthmándú. Nepálská vláda dosud šíření viru pod Everestem popírala.