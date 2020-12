Černý den pandemie v Česku: "Čekalo se to, jde to podle predikcí," říká Babiš

V úterý testy v Česku odhalily 16 329 nových případů koronaviru. Jde vůbec o nejvyšší denní nárůst od vypuknutí pandemie v Česku. Bohužel to ale není jediný aktuální "covidový rekord". Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) se nárůst dal bohužel čekat.

Počet zachycených případů není bohužel jediným novým "rekordem" spojeným s pandemií koronaviru v Česku. Nebývale vysoký je za úterý také podíl pozitivních testů - provedeno jich bylo 33 642, což s 16 329 nově infikovanými znamená, že pozitivních jich bylo 48,5 procenta.

Jde o zdaleka nejvyšší číslo. Podle dat na stránkách ministerstva zdravotnictví byla hranice 40 procent pozitivních rozborů překročena teprve podruhé - poprvé to bylo na Štědrý den, kdy byl pozitivní výsledek asi u 40,8 procent testů. To jich bylo ovšem provedeno jen necelých 11 tisíc.

Nepřiznivý vývoj epidemické situace nepřekvapil premiéra Andreje Babiše. "Bohužel se to čekalo, ten nárůst. Takže to není nic překvapivého a jde to podle těch predikcí," řekl předseda vlády Českému rozhlasu.

Druhý nejvyšší je také od zavedení systému PES index rizika pro celé Česko - více než současných 80 bodů hlásil jen třikrát v minulém týdnu - od 23. do 25. prosince. To byla hodnota 81.

Po vyhodnocení úterních testů také po dlouhé době překročil počet aktivně nemocných s covidem hranici sta tisíc - aktivních případů je podle ministerstva 105 710. Předtím bylo infikovaných více než sto tisíc naposledy 7. listopadu - 108 559.

Strmě také po Vánocích vzrostl počet hospitalizovaných s covidem - zatímco v neděli leželo v nemocnicích 4 973 lidí, v pondělí to bylo 5 684 a v úterý 5 712. Úměrně tomu přibývá i pacientů ve vážném stavu - nyní jich je 826, což je nejvíc od 23. listopadu, kdy jich nemocnice hlásily o jednoho méně.

Špatně si Česko vede i v přepočtu počtu případů covidu na milion obyvatel. V rámci Evropy jsme podle portálu Worldometers s více než 65 tisíci infikovaných pátí nejhorší - před námi se drží jen San Marino, Lucembursko, Černá Hora a Andorra. U San Marina a Andorry ovšem statistiku nejspíš ovlivňuje malý počet obyvatel těchto ministátečků.

Česko je už několik dní v 5. stupni systému PES. Opozice i obchodníci mluví o chaosu při nakupování: