ČSSD rozhodne, jestli zůstane ve vládě. Spor o ministra trvá

Po schůzce prezidenta Miloše Zemana s vicepremiérem Janem Hamáčkem a ministrem kultury Antonínem Staňkem to vypadalo, že je vládní krize zažehnána. Zeman podle Hamáčka souhlasil, že Staňka odvolá k 31. červenci. S dalším rozhodnutím ale chce počkat na výsledek jednání předsednictva.

Vedení ČSSD by mělo v pondělí odpoledne rozhodnout, zda bude trvat na výměně Staňka za místopředsedu Michala Šmardu, a také o tom, zda zůstat ve vládní koalici s hnutím ANO. Pokud by Zeman znovu odmítl Šmardu jmenovat, znamenalo by to podle Hamáčka demisi ministrů ČSSD.





Přímý přenos z tiskové konference sledujte po jednání předsednictva, jehož začátek je plánován na 15:00, na TN.cz.



Premiér Andrej Babiš navrhl odvolat ministra Staňka na žádost Hamáčka už na konci května. Prezident s tím ale otálel a chtěl Hamáčka se Staňkem "smířit". Výhrady měl také ke Staňkovu nástupci Šmardovi, který podle něj nemá dostatek zkušeností.

Zemanovo otálení s odvoláním Staňka hodnotila řada politiků i právníků jako porušení Ústavy. Prezident má podle nich povinnost ministra odvolat a jmenovat jeho nástupce bez zbytečného odkladu.

V pondělí odpoledne by také měla jednat vláda, místo většiny ministrů sociální demokracie se schůzky zúčastní náměstci. Kabinet by měl řešit komunikační sítě záchranných složek, finanční pomoc Turecku nebo změnu zákona o poštovních službách.

Podívejte se na reportáž TV Nova: