Další fáze očkování v Česku. Na řadu přijdou učitelé a lidé starší 70 let

V Česku začne očkování seniorů starších 70 let. Právě tito lidé se nově budou moci od 1. března registrovat přes Centrální rezervační systém. Už na sobotu je naplánováno také spuštění registrace pro učitele a další zaměstnance škol, kteří mají více než 55 let. Do očkování se nově zapojí také praktici.