Důchodci si zvykají na nové časy nákupů. Od dneška je to jinak

Od dnešního dne platí další změna v přednostním nákupu pro seniory nad pětašedesát let. Ode dneška mohou nakupovat dopoledne od osmi do deseti hodin.

Přednostní nákup od osmi do deseti hodin dopoledne neplatí pouze pro seniory nad 65 let, týká se to také hendikepovaných lidí nad 50 let. Ti mohou nakupovat v obchodech s potravinami a drogérií.

Omezení se týká pouze obchodů nad 500 metrů čtverečních prodejní plochy. Menší, třeba vesnické obchůdky si podmínky prodeje pro seniory mohou upravit samy podle potřeby a zájmu lidí. Platí ale pro ně jedno pravidlo, že prodejci musejí seniory nad 65 let a handicapované nad 50 let při nákupech upřednostnit.

Vláda pravidla upravila už podruhé. Ještě do včerejška mohli senioři nakupovat od sedmi do devíti hodin ráno, teď tedy vláda časy posunula o hodinu, aby si před tím mohli eventuálně nakoupit i lidé, kteří se vrací z noční směny.

K těmto opatřením vláda přistupuje kvůli tomu, abych chránila před koronavirovou nákazou starší lidi, kteří jsou nejohroženější skupinou. Zatím se nic nemění na tom, že obyvatelé domovů pro seniory mají zákaz opouštět jejich areály a stále také platí doporučení, aby lidé nad 70 let pokud možno vůbec nevycházeli ven.