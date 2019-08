Desítky lidí se na Islandu loučily s ledovcem! Roztál kvůli oteplování

Islanďani vyrazili na neobvyklý smuteční obřad, neodradil je ani dvouhodinový náročný výstup. Vůbec poprvé v dějinách Islandu se zúčastnili symbolického pohřbu ledovce Okjökull.

"Tohle je první islandský ledovec, který formálně přišel o status ledovce. Pokud se naplní předpovědi vědců, budeme v následujících desetiletích svědky toho, jak zmizí všechny ostatní ledovce," řekla islandská premiérka Katrín Jakobsdóttirová.

Ledovec Okjökull se v roce 1890 pyšnil rozlohou 16 kilometrů čtverečních. Před sedmi lety už byla jeho rozloha pouhých 700 metrů čtverečních a podle vědců je příliš tenký na to, aby mohl být považován za ledovec. Stal se tak první oficiální obětí oteplování na Islandu. Na místě ledovce Islanďané umístili pamětní desku.

"Je mi smutno. Tohle je chvíle, kterou si bude další generace připomínat. Moje vnoučata se jednou budou ptát, jaký tento den byl a proč jsme pro záchranu ledovce neudělali víc," řekla islandská studentka Gunnhildur Hallgrímsdóttirová.

Plaketa je zároveň varováním - vědci odhadují, že do 200 let roztaje v důsledku klimatických změn všech 400 islandských ledovců. "Pro naši krajinu, přírodu, ekosystém, ale i energetiku je tání ledovců velký problém. Důsledky klimatických změn ale vidíme po celém světě. Přestože jsou různé, je to pořád jedna klimatická krize. Potřebujeme mezinárodní spolupráci v nevídaném měřítku, která s ní bude bojovat," řekla islandská premiérka Katrín Jakobsdóttirová.

Island v důsledku klimatických změn nepřijde podle vědců jen o ledovce, ale v budoucnosti také o sopečnou aktivitu. Tání ledovců totiž snižuje tlak na vulkanický systém.