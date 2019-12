U Prahy vykradli 50 domů: "Bojíme se i o děti," píší místní šéfovi policie

"V posledních týdnech jsme svědky téměř plošného vykrádání rodinných domů obyvatel bydlících jihovýchodně od Prahy. Podle nám dostupných informací, jen za poslední měsíc bylo na tomto území vykradeno asi 45 domů," uvedli v otevřeném dopise pro policejního prezidenta Jiří Randák a Luboš Papcún, představitelé velkopopovického občanského spolku Nové Habří.



Dopis je ze 17. prosince, od té doby vzrostl podle dalšího člena spolku Richarda Unruha počet vykradených domů až na 50. Jen v třítisícových Velkých Popovicích by se podle informací spolku mělo jednat asi o tři domy.

"Lidé se bojí vracet domů, nebo poslat své děti samotné ze školy. Nechceme ani myslet na to, co by se stalo, pokud by takto organizované zločince při činu někdo překvapil. Třeba to dítě, vracející se ze školy. Bojíme se domovy opustit, byť na krátkou chvíli. My ve Velkých Popovicích ty pocity již bohužel známe, protože minulý týden byla takto napadena rodina, žijící v naši bezprostřední blízkosti," píše se v dopise.

Přečtěte si otevřený dopis pro policejního prezidenta:

Otevřený dopis prezidentovi Policie ČR [pdf]



Při pohledu na portál Mapa kriminality, který zobrazuje index kriminality v jednotlivých oblastech České republiky, je v okolí Velkých Popovic již v listopadu patrný nárůst. Data za prosinec zatím nejsou k dostání. Za minulý měsíc je na Kamenicku a Jesenicku nejvyšší index kriminality, co se týče vloupání do obydlí, nejvyšší v České republice.

Vloupání do obydlí za letošní listopad:



"Žádáme Vás proto, abyste svojí autoritou zasáhl a nařídil okamžitá opatření. Žádáme jak opatření preventivní, například posílení policejních hlídek v ohrožených lokalitách, jejich preventivní jízdy, obhlídky lokalit a objektů, tak o opatření, která povedou k tomu, že policie tuto organizovanou skupinu vypátrá, pachatele dopadne a vyšle tím jasný signál zločincům, ale i lidem, kteří zde žijí," žádá spolek po policejním prezidentovi.



"Pan policejní prezident se s obsahem dopisu seznámil, pečlivě se tím zabýval, předal příslušným součástem policie pokyny a my se věcí zabýváme," řekla mluvčí policejního prezidenta Kateřina Rendlová.