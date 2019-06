Děti méně pijí alkohol, zato víc energeťáky! Hrozí selhání srdce

K velkým nešvarům dnešních dětí patří to, že stále častěji propadají energetickým nápojům. Podle studie zaměřené na školáky ve věku 11 až 15 let vypije každé desáté dítě denně dvě plechovky. Podle lékařů kvůli tomu nejen ztrácejí pozornost, ale ohrožují i své srdce.

Až 160 miligramů kofeinu obsahuje průměrná plechovka energetického nápoje. Pokud vypije dítě dvě denně, je to, jako by si dalo osm šálků kávy.



“Denně by neměly děti zkonzumovat více než sto miligramů kofeinu. V současné době je to 11 procent dětí, které vykazují nadměrnou konzumaci energetických drinků,“ přiblížil řešitel studie Michal Kalman.



“Když se podíváme na obsah toho, co v tom je, tedy cukr, kofein a další látky, tak zjistíme, že je to jedna z velmi škodlivých věcí. Znám děti, které vypijí třeba čtyři až pět plechovek denně a pak se diví, že přibývají na váze,“ řekl lékař Cyril Mucha.



Kromě přibývání na váze ale energetické nápoje způsobují i nespavost a vznětlivost.



Reportéři televize Nova se ptali rodičů, jestli dětem energeťáky kupují. “Já sama bych jim to nekoupila, ale co udělají po škole, když už jsou větší, to už člověk úplně neovlivní,“ odpověděla jedna žena. “Asi záleží na rodičích, moje děti to nepijí,“ ujistila další.



Studie uvádí, že děti naopak vypijí o polovinu méně alkoholu než před čtyřmi lety. Je za tím mimo jiné přebírání západoevropského životního stylu. Podobné je to i s cigaretami. A klesá i počet dětí, které jedí pravidelně sladkosti.



“Počet dětí, které vapují, čili používají elektronické cigarety na bázi čistého nikotinu, vzrůstá, ale na druhou stranu bezprecedentně klesá počet kuřáků mezi dětmi, což nelze označit jako špatně,“ srovnala Eva Králíková z Centra pro závislé na tabáku. Podle lékařů jsou totiž klasické cigarety mnohem škodlivější než ty elektronické.



Co se týče ovoce a zeleniny, tak podle studie sní denně alespoň jeden kus ovoce necelá polovina dětí. Více než třetina z nich si pak dá zeleninu.