Děti se možná v květnu vrátí do škol. Učitelé se děsí a hrozí i výpovědí

Kdy by se mohli školáci a studenti vrátit do škol a k běžné výuce, se politici zatím dohadují. Mluví se o polovině května, plán rozvolňování platných opatření chce Ústřední krizový štáb představit po Velikonocích.

Některé děti se zpátky do školy těší, i kvůli spolužákům a oblíbeným učitelkám. Jiným více vyhovuje současný režim, zejména pokud domácí výuku trochu flinkají. Kdo se ale rozhodně těší, jsou vyčerpaní rodiče.

Naopak obavy budí blížící se návrat dětí do školních lavic u některých pedagogů. Nejen proto, že děti budou mít co dohánět a závěr školního roku bude tvrdou zkouškou pro všechny. Bojí se také o vlastní zdraví.

I když se děti do školy vrátí, zřejmě to nepůjde bez nutných hygienických opatření. Uvažuje se o metrových rozestupech mezi školáky, nadále by mohla v platnosti zůstat povinnost nosit roušku. Obavy z toho, že by se nákaza mohla šířit, ale panují dál.





Ve školách je nutné nastavit hygienická opatření vyššího řádu, říká ministr Plaga. Učitelé však mají obavy z jejich uvedení do praxe, zejména u menších dětí. Podívejte se na reportáž:

Strach mají nejen rodiče o své děti, ale i samotní učitelé. Školství je totiž plné postarších pedagogů, kteří patří do nejohroženější věkové skupiny. A právě ti mají oprávněné obavy. Jako například paní Daniela, která se s námi rozhodla o své pocity podělit.

„Učím na jedné škole 25 let a stále mě to baví. Vždyť školství a učitelé jsou prioritou státu. Při čtení zpráv o otevření škol v půli května ale přemýšlím o ukončení pracovního poměru,“ napsala nám paní Daniela.

Návrat dětí do škol by s sebou nesl jisté riziko proměřování. Dokonce i epidemiologové se mezi sebou přou o to, do jaké míry je žádoucí. Na jednu stranu je jeho význam pozitivní, protože bychom si mohli vytvořit protilátky a ustát případné další vlny epidemie. Na druhou stranu nikdo neví, jak je na nápor viru populace připravena, proto je lepší držet nákazu v mezích – třeba právě platnými opatřeními. Ta mají mimo jiné chránit nejohroženější populaci, tedy seniory nad 60 let. Takových ve školství přitom pracuje stále hodně.

„Průměrný věk učitelů v regionálním školství, kde jich pracuje téměř 150,6 tisíc, je poměrně vysoký a dosahuje 47,2 let,“ vysvětlil po loňském šetření stavu školství ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga. I s tím musejí politici počítat, než brány škol znovu otevřou.

„Není možné nás starší a nemocné učitele ochránit,“ domnívá se paní Daniela. Bojí se, že proměřování bude mít nakonec větší prioritu než ochrana pedagogů. Žádná opatření podle ní nebudou dost bezpečná. „Roušky chrání na deset procent, respirátory pro nás nebudou,“ komentuje jedno z opatření i so hoeldem na to, že spolehlivé ochranné pomůcky stále chybí i leckterým zdravotníkům. Navíc rouška rychle provlhne a po dvou až třech hodinách je nutné ji vyměnit. Nikdo neřeší, jak to malé děti zvládnou a kde budou do konce výuky pomůcky schraňovat.

„V květnu a červnu může být víc jak 30 stupňů, ve školách téměř k nepřežití i bez roušek,“ dodává ze zkušenosti pedagožka. Ani nemluvě o tom, že malé děti odstup neudrží.

Ohrožení nejsou pouze učitelé samotní, ale i jejich rodiny. Paní Daniela se sama stará ještě o své staré rodiče, nedokáže si představit, že by kvůli svému zaměstnání měla ohrozit jejich zdraví. To se raději milované kariéry vzdá.

„Nechte nás i většinu rodičů žít bez většího stresu, než je nutné. Učit s velkými obavami je zlé,“ vzkazuje paní učitelka Daniela politikům. Uspěchat návrat dětí do školy by se nemuselo vyplatit.

Souhlasí s ní i řada rodičů. Tisíce rodičů již podepsaly petici proti unáhlenému otevírání škol: