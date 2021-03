Děti už rok žijí ve virtuálním světě. Psychologové varují před následky

Děti se podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) nevrátí do škol dříve než ve druhé polovině dubna. Přitom se podle odborníků prodlužováním distanční výuky stále více stávají závislými na elektronice - mobilech, tabletech a počítačích. To se prý může projevit i na jejich schopnosti budovat vztahy.

Se spolužáky se děti znají prakticky už jen on-line. Třeba třeťačka Amélie se s nimi může bavit maximálně před začátkem hodin.

Nejde ovšem jen o školu. I své kamarády vídají pouze přes obrazovky mobilů nebo tabletů. Děti, i ty nejmenší, teď žijí prakticky jen ve virtuálním světě.

Neustálé prodlužování distanční výuky a dalších koronavirových opatření může mít podle odborníků na psychiku a vývoj dětí nedozírné následky.

"Děti ztrácejí schopnost tolerance soutěživosti. Trošku se uzavírají a neumí komunikovat se světem," uvedla psychiatrička Naďa Kovaříková.

Ztráta sociálních kontaktů může podle odborníků znamenat pro děti problém i v dospělosti. "Děti mají pak problém i v dospělém věku navazovat nové kontakty a udržovat si je," řekl psycholog Miroslav Skačáni.

Pomoci dětem dostat se z jejich virtuální bubliny mohou rodiče. "Nějakým způsobem to usměrňovat, korigovat a být s dětmi co nejvíc času," dodal psycholog.

Dětem by podle odborníků nejvíce pomohl co nejrychlejší návrat do škol a školek. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného by první školáci mohli usednout do lavic ve druhé polovině dubna.