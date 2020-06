Do Německa na vlastní kůži. Projel reportér do Bavorska a Saska?

Reportér TV Nova František Nyklas se vydal do Německa. A vybral si dvě města - jedno v Bavorsku a druhé v Sasku. Chtěl vyzkoušet, jestli ho na hranicích zastaví policisté a pošlou zpátky. Německé velvyslanectví v Praze totiž stále důrazně žádá, aby do země nejezdili lidé, kteří tam chtějí nakupovat nebo se věnovat turistice.

Přečtěte si, jak reportér dvojitou výpravu k našim západním sousedům popsal.

Teď přejíždíme hranice do spolkové země Bavorsko. Jedeme přes hraniční přechod Pomezí. Tady je německá policie. Tedy policejní auto. Je prázdné. Tamhle vzadu vidím další policejní auto. Zatím nás tady nikdo nestaví.

Rozhodli jsme se jet do asi 25 kilometrů vzdáleného Selbu. Žádnou další policejní kontrolu jsme nepotkali. Otázka je, jestli se v dešti chce vůbec policistům někoho kontrolovat.

Navíc běžné obchody v Bavorsku měly v neděli stejně zavřeno. Do Německa sice už jezdit můžeme, ale podle tamních úřadů omezeně. "Pro cesty do Německa Vás nicméně i nadále důrazně žádáme, aby se cesty, které nejsou nezbytně nutné, neuskutečňovaly. Platí to zejména pro cesty za účelem nákupu a turistiky," prosí ambasáda v Praze.

"Včera jsem ještě nikoho neviděla. Žádné Čechy. Už aby mohli jezdit. Rádi je uvítáme," nemůže se přeshraničních návštěvníků dočkat vedoucí cukrárny v Selbu.

Do sousední spolkové země Sasko se ale už může cestovat bez jakéhokoliv omezení. Na svém webu to potvrzuje generální konzulát v Drážďanech.

Na rozdíl od Saska se do Bavorska, kam se může jezdit zatím jen ze závažných důvodů, bude moct cestovat volně podle aktuálních informací až od 15. června.