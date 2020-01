Smrtící virus z Wu-chanu: Letadla odtud létala i do evropských měst

Letiště v čínském Wu-chanu bylo uzavřeno poté, co ve městě vypukla epidemie koronaviru. Do té doby na místní letiště i z něj mířily tisíce lidí do různých destinací po celém světě. Mezi nimi byly také evropské metropole, a to například Londýn, Paříž nebo Řím.

V roce 2018 letiště Wu-chan přepravilo až 25 milionů cestujících a postupně se stalo jedním z nejrušnějších letišť ve střední Číně, uvádí portál International Flight Network. Do města normálně létá až 37 leteckých společností, které míří do 38 destinací po celém světě. Třináct aerolinek je přímo čínských, informoval deník Myanmar Times.

Lidé z Wu-chanu létali nejen do Spojených států nebo Japonska, ale i do evropských zemí. Oblíbená byla Velká Británie, kam spoje mířily na letiště Heathrow. Tam také ve čtvrtek přiletěl poslední let z čínského města. Všichni museli vystoupit terminálem, který už byl od ostatních izolovaný.

Po přistání cestující absolvovali zdravotní prohlídku, která měla odhalit příznaky koronaviru, jako je horečka nebo kašel, uvádí portál Metro.

Kromě Británie létali lidé z Wu-chanu také do francouzské Paříže, italského Říma nebo ruské Moskvy. A právě ve Francii v pátek lékaři potvrdili první dva případy koronaviru. Jeden člověk se léčí v Paříži, druhý v Bordeaux. Oba se nedávno vrátili z Číny.

Mapa vybraných destinací, kam létala letadla z Wu-chanu

Do Wu-chanu měli v plánu odletět i lidé z Česka, o peníze za letenky by ale neměli přijít. "Společně s leteckými společnostmi se snažíme řešit situaci tak, abychom cestujícím vyšli co nejvíce vstříc. Řešením může být třeba změna termínu letů zdarma nebo vrácení finančních prostředků vynaložených za letenku v plné výši," vysvětlil Josef Trejbal, ředitel letenkového portálu Letuška.cz.





