Dobré zprávy ze Španělska a Itálie, v Americe se situace zhoršuje

Částečný zákaz vycházení, rozestupy, ani další preventivní opatření zdá se příliš nepomáhají. Jen během posledních 24 hodin zemřelo v USA přes 2100 lidí, což je dosud nejvyšší počet obětí za jediný den na světě.

Úřady v Los Angeles se snaží šíření nákazy zastavit nařízením nosit roušky na veřejných místech, jako jsou restaurace, obchody nebo pracoviště. "Je to jiné. Moc z toho, že musíme nosit roušky, nadšený nejsem, ale pokud to pomůže tomu, abychom na ostatní virus nepřenesli, tak je to dobrá věc," svěřil se Mike Piscioneri, jeden z obyvatel Los Angeles.

S koronavirem dál bojuje i Evropa. Zatímco jindy by velikonoční svátky vylákaly ven turisty a do kostelů křesťany, teď je všude pusto. Bohoslužby probíhají po celém světe online a na dodržování pravidel dohlížejí policisté.

Objevují se ale i pozitivní zprávy. Ve Španělsku, v zemi s druhým největším počtem nakažených na světě, se už vyléčilo na 60 000 pacientů. Situace se zlepšuje i v Itálii, přesto tamní vláda prodloužila platnost preventivních opatření. "Prodloužíme restriktivní opatření do 3. května. Je to těžké, ale nezbytné rozhodnutí. Beru za to plnou politickou zodpovědnost," prohlásil italský premiér Giuseppe Conte.

I přes částečný zákaz vycházení a shromažďování jde ale život v Itálii dál. Díky výjimce úřadů si v roušce, i když bez tradiční hostiny a svatebčanů, řekl své ano pár žijící v Římě. "Jsem z toho trošku skleslá, zároveň jsem ale šťastná, protože na tuhle chvíli jsem čekala dlouho," přiznala nevěsta Tatiana Datolla.

Štěstí naopak neměl pár z Jihoafrické republiky. Z nelegálně konané svatby odvezli ženicha s nevěstou policisté přímo do vazby.