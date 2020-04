ŽIVĚ: Babiš žádá prodloužení stavu nouze o měsíc. Odmítl promořování

V úterý dopoledne se mimořádně schází Poslanecká sněmovna. Zákonodárci by měli řešit prodloužení nouzového stavu v Česku a také pomoc živnostníkům. Přímý přenos z jednání můžete sledovat na TN.cz.

Poslanci se postupně sejdou na třech mimořádných schůzích. Každá z nich začne vždy 10 minut po skončení té předchozí. Na programu té první mají prodloužení nouzového stavu, které musí už odsouhlasit Parlament. Premiér Andrej Babiš (ANO) ve Sněmovně řekl, že žádá prodloužení o měsíc.

Ještě minulý týden přitom Babiš prohlašoval, že se klaní spíše ke kratší variantě - tedy prodloužení nouzového stavu pouze do konce dubna. "Jsem totiž přesvědčen, že je to v zájmu každého občana naší země," uvedl ale ve Sněmovně k žádosti o prodloužení stavu nouze až do 11. května.

Premiér se vyjádřil také k tématu tzv. promořování populace koronavirem. "Riziko ztráty kontroly nad epidemií je příliš vysoké. Náš cíl byl, je a vždycky bude řízený, pozvolný průběh epidemie. (...) Není pravda, že bychom na tom ve vládě měli jiný názor," sdělil Babiš.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš ještě před projevem premiéra požádal vládu o poskytnutí konkrétního plánu uvolňování opatření. Podle Bartoše by měl obsahovat čtyři body - plán zásobování zdravotnických zařízení ochrannými prostředky, vývoj počtu nakažených, podle které vláda rozhoduje, termíny uvolňování či přijetí opatření a vyhodnocení rizik pro případ další epidemie.

Plán po Babišově vládě požaduje také ODS. "Vládní přístup není systematický. Jestliže vláda žádá o prodloužení nouzového stavu, musí říci, co chce dělat," sdělil šéf občanských demokratů Petr Fiala.

Také zbývající opoziční strany chtějí od jasně slyšet, jak bude dále postupovat, a také důvody i podmínky pro prodloužení stavu nouze. "Nikdo nám doposud nesdělil, za jakých podmínek by mohl být nouzový stav zrušen, ani jaké jsou skutečné důvody jeho eventuálního prodloužení," prohlásila předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Nouzový stav podle současného nařízení trvá do 11. dubna. Zákonodárci mají rozhodnout o tom, zda se prodlouží - a pokud ano, zda to bude o 14, nebo 30 dní. Delší variantu prosazuje ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček a ČSSD, v jejímž čele stojí.

"Myslíme si, že je potřeba být nadále velmi opatrní," uvedl předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka. Zástupci KSČM, KDU-ČSL, ODS, SPD, Pirátů i STAN na tiskových konferencích před jednáním Sněmovny ale podpořili prodloužení nouzového stavu nejdéle do 30. dubna.

Bouřlivá debata se očekává také o finančním příspěvku pro živnostníky. Vláda nakonec navrhla jednorázově vyplatit osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) 25 tisíc korun. Opozice požaduje navýšení příspěvku o pět tisíc a také kompenzaci třeba i pro lidi pracující na dohodu.

Poslanci budou diskuzovat ale i o dalších opatřeních na zmírnění dopadů epidemie koronaviru. Ty se týkají nájemců, lidí v insolvenci, přijímacích zkoušek na vysoké školy nebo cestovních kanceláří.





Podívejte se, co všechno má Sněmovna projednávat: