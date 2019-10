Gottova dcera prý chystá žalobu na Ivanu, chce více peněz z dědictví

Hodnota jmění, které po sobě Karel Gott zanechal, se pohybuje v řádu stamilionů korun. Gott se se svou nejstarší dcerou podle Tolkkiho vyrovnal už před smrtí, ale věnoval jí jen velice malý zlomek ze svého bohatství. "Podepsali předběžné vyrovnání. Byli u toho tak čtyři právníci. Musela to podepsat," řekl Timo Tolkki pro TN.cz.

"Nemyslíme si, že je to fér. Peníze, které dostala, jsou docela výsměch," dodal. "Hledáme vhodného právníka, který by nás zastupoval. Budeme chtít někoho, kdo by to udělal pro bono (bezplatně), protože si právníka nemůžeme dovolit. Nemáme moc peněz," dodal Tolkki pro TN.cz.

Část rozhovoru s Timem Tolkkim:

Tolkki nevyloučil, že by právníka vyplatili, pokud jim nějaké peníze u soudu vyhraje. "Budeme chtít dva miliony euro, nebo dům na Bertramce. Dům by nám stačil," dodal Tolkki v sms zprávě. V telefonním rozhovoru později dodal, že budou chtít peníze. "Myslím si ale, že takový případ by vzal každý právník," dodal Tolkki.

Není jasné, jestli Ivana Gottová o chystané právní bitvě ví. "Nevím, co Dominika plánuje, takže se nemám naprosto k čemu vyjadřovat," řekla TN.cz mluvčí rodiny Karla Gotta Aneta Stolzová.

Karel Gott přepsal vilu na Bertramce včetně pozemků na manželku Ivanu. Ta se stala také majitelkou roubenky v Doubici, kterou si Gott v nedávné době postavil. Ivana vlastní i garáž v Košířích. Gott po sobě zanechal také auta, šperky, umělecké předměty a tantiémy.



Ivana Gottová je také jediným společníkem ve firmě Karel Gott Agency s.r.o., která řídila a koordinovala Gottovy pracovní aktivity. Zakládala ji společně se zpěvákem, ten se ale kvůli zdravotním problémům rozhodl z vedení v roce 2017 odejít.

Timo Tolkki je finský hudebník, který si za manželku vzal nejstarší dceru Karla Gotta Dominiku. Ve Finsku je známý z učinkování v metalové kapele Statovarius, s jejímiž členy se ale v roce 2008 rozešel. Kapela pokračuje dál bez Tolkkiho.