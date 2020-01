Impeachment je tu. Donaldu Trumpovi hrozí, že skončí jako prezident USA

Donald Trump je třetím prezidentem v historii USA, kterého čeká hlasování o sesazení z funkce. Úterní senátní proces začne ve 13 hodin místního času (19 hodin našeho času). V čele soudu zasedne vůdce republikánů Mitch McConnell a demokrat Chuck Schumer, uvedl portál BBC.

Soudním procesem prezidenta Spojených států žijí celé USA. Ke komentářům týkajícím se Trumpova procesu se přidaly i hvězdy stříbrného plátna, mezi jinými i herec Robert De Niro: "Chci vidět vykonanou spravedlnost, to je všechno. Víme, o co v případu jde a já chci vidět to, co všichni. Spravedlnost. Tečka."

Během procesu budou platit určitá pravidla. Účastníci například nesmějí informace o průběhu zveřejňovat na twitteru nebo diskutovat se svým kolegou při projednávání případu. Senátoři také vyslechnou obě strany, které představují státní zástupci Sněmovny reprezentantů a také právníci Bílého domu.

Na konečný verdikt dostanou senátoři celý den, poté se bude hlasovat. K odvolání prezidenta Trumpa je potřeba 67 hlasů, což představuje dvě třetiny zákonodárců. Podle odborníků je nepravděpodobné, že k tomu dojde.

Narozdíl od Sněmovny reprezentantů, kde mají většinu demokraté, v Senátu početně vedou republikáni. Mezi ně patří i americký prezident. Zatímco Sněmovnou reprezentantů ústavní žaloba prošla, v případě Senátu je pravděpodobnost nižší.

Donald Trump čelí ústavní žalobě kvůli obvinění z vyšetřování jeho hlavního politického rivala Joea Bidena. O pomoc měl prezident požádat ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Dále měl bránit Kongresu ve vyšetřování, když neumožnil svým zaměstnancům, aby svědčili při první obžalobě v loňském roce.

"Zasedání senátu a v tomto případě obžalovacího soudu, je přerušeno do úterý jednadvacátého ledna," řekl první předseda nejvyššího soudu John Roberts.

"Dosáhli jsme nejlepších výsledků ze všech amerických vlád. A co za to dostanu? Tito radikální levicoví šílenci mě obžalují, to za to dostanu. Ale to je v pořádku," vyjádřil se k žalobě Donald Trump.

Prezident Spojených států v pondělí večer opustil zemi, aby se zúčastnil Světového ekonomického fóra v Davosu, pouhý den před projednáním ústavní žaloby, která může vést až k jeho odvolání z funkce.



Připomeňte si reportáž o rozhodnutí Sněmovny o odvolání Donalda Trumpu: