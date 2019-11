Drogerie Teta zrušila slíbenou slevu. Je to podvod, křičí zákaznice

Slevovou nabídku využily především maminky, nabídka se totiž vztahovala i na pořízení příkrmů a dalších potravin pro nejmenší děti, při jejichž nákupu tak zákaznice mohly ušetřit tisíce korun. Jenže radost, jak ušetřily, brzy vystřídalo rozčarování – drogerie jim objednávky zrušila.

Už to samo by vyvolalo rozhořčení, zákazníci ale byli překvapeni sdělením důvodu stornování objednávky. K tomu mělo dojít na základě jejich vlastní telefonické žádosti na zákaznické lince. Na sociálních sítích se ihned strhla lavina nespokojených komentářů, ve kterých si nespokojení nakupující vyměňovali své zkušenosti a dojmy. Zdá se, že podobné odůvodnění přišlo většině zákazníků, aniž by však někdo na zákaznickou linku skutečně telefonoval.

"Zapojily se stovky zákazníků, což byl vyšší zájem než v jiných akcích našeho e-shopu. Části z nich jsme bohužel museli stornovat objednávky v souladu s obchodními podmínkami a s omluvou a slevovým kuponem na 100 Kč na nákup na e-shopu,“ okomentoval vzniklou situaci David Vejtruba, ředitel marketingu společnosti p.k. Solvent, která drogerii Teta provozuje. Důvodem stornovaných objednávek bylo chybějící zboží pro tuto akci. Drogerie zřejmě podcenila sílu slevových akcí a nezásobila se tolik, jak by bylo potřeba. "Zájem byl extrémně vyšší, a to ve stovkách procent, než jsme očekávali na základě předchozích aktivit,“ doplnil marketingový ředitel.

"Zákazníci dostali emailem omluvu s informací, že jejich objednávka bude zrušena a následně odešel zmiňovaný automatický email s nešťastnou formulací o kontaktu zákaznickou linkou. U některých zákazníků bohužel první email skončil v hromadné poště a automatický email viděli jako první,“ komentuje Vejtruba, jak se do zprávy o stornu dostala informace, kterou řada zákaznic vnímá jako cílenou lež a podvod. Některé se již obrátily se stížností na Českou obchodní inspekci.

Oficiální stanovisko na webových stránkách i sociálních sítích drogerie chybělo, bylo zveřejněno až po našem dotazu, proč žádné stanovisko nezaujali.

"Komunikaci primárně řídíme individuálně,“ doplnil David Vejtruba. Zákazníci se svých objednávek každopádně nedočkají, nedostanou více než omluvu a případnou stokorunovou poukázku, která je ale podmíněna dalším nákupem na e-shopu v hodnotě nad tři sta korun.

Zda zákaznice omluvu přijmou a využijí nabízený slevový voucher, je ovšem otázka. Dle diskuzí na sociálních sítích drogerie zřejmě o velké množství zákaznic natrvalo přišla. "Takové jednání mě uráží, už u nich nebudu nikdy nakupovat,“ svěřila se Kateřina. "Bojkotujme tento obchod ode dneška až do Vánoc! V tomto měsíci, jak víme, se hodně prodává. Ať si uvědomí, že takto se se zákazníky nejedná. Opravdu není normální lhát a podvádět,“ nabádá ostatní rozhořčená Klára.