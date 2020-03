Drsný dopis Vojtěchovi a Maláčové: Budete mít seniory na svědomí!

Velmi ostrý otevřený dopis adresovaný ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi a ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové zveřejnila viceprezidentka Asociace poskytovatelů sociálních služeb a ředitelka Domova U Biřičky v Hradci Králové Daniela Lusková.

Reagovala na doporučení, která ministerstva v pátek vydala. Ve velké míře totiž obsahují věci, které domovy pro seniory a další podobné instituce už ve snaze ochránit své klienty dávno zavedly.

"Na konci března, kdy je pandemie v plném útoku a dopadá na kolektivní zařízení, nám doporučíte, abychom zakázali návštěvy, zavedli hygienu rukou a měřili zaměstnancům a klientům teplotu. No dovolte! Děláte z nás NEKOMPETENTNÍ BLBEČKY, kteří potřebují poradit tak bazální věc. Na konci března!" zlobí se Lusková.

"Prohlásíte, že mezi klienty služeb to zavlekl personál a to se zcela negativní konotací. No dovolte!!! Jistěže nákazu donese personál, ovšem ten to nedělá schválně, musí chodit do práce a starat se o rodiny. Nejsme v karanténách!" rozčiluje se Lusková.

Oběma ministrům připomněla, že domovy pro seniory samozřejmě podobná opatření dávno zavedly. Když ale žádaly, aby musely nemocnice testovat klienty s podezřením na Covid-19 a klienty, kteří se z nemocnice vrací zpátky do domova, nesetkalo se to s reakcí úřadů. Stejně tak jí v prohlášení ministerstev chybí ujištění, že konečně dostanou potřebné ochranné pomůcky.

"Zazdila nás vlastní ministryně, která trapně poštěkává do médií, že se ministra Vojtěcha bude ptát... dosud pro sociální služby neudělala zhola nic a není schopná ani metodického vedení tak rozsáhlého segmentu, jakým sociální služby jsou! Nechali jste nás v tom, odkázali na oddanost, houževnatost, solidaritu a sílu managementu, týmů a jednotlivců. My se nevzdáme!" vzkázala ředitelka Lusková.

Ministrům Maláčové a Vojtěchovu dokonce vzkázala, že to budou oni, kdo "bude mít stovky starých lidí na svědomí"! Podle Českého rozhlasu nemá respirátory s nejvyšším stupněm ochrany 90 % zařízení sociálních služeb.

Že bez ochranných pomůcek nemohou tato zařízení fungovat, uvedla v pátek na twitteru i ministryně Maláčová. "Po ministerstvu zdravotnictví dlouhodobě požaduji dodání dezinfekce, respirátorů FFP3, roušek, ochranných obleků a štítů. Je také nezbytné pravidelně testovat klienty i personál. Klienti s rozvinutými příznaky patří do nemocnice," napsala Maláčová.

Její stranický kolega a ministr vnitra Jan Hamáček v sobotu dopoledne napsal, že hasiči budou dnes rozvážet krajům půl milionu respirátorů, tři miliony roušek a také ochranné obleky. Určeny jsou i pro domovy seniorů a zařízení sociálních služeb.