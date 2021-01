Druhá dávka pro Babiše. Premiér se nechal přeočkovat proti covidu

Babiš dostal druhou dávku vakcíny od firmy Pfizer/BioNTech v pražské Ústřední vojenské nemocnici. První dávku dostal 27. prosince. Druhou měl dostat už v pondělí18. ledna, očkování ale odložil. Důvodem bylo malé množství dávek vakcíny v Česku



V sobotu se nechal ve Fakultní nemocnici Brno podruhé očkovat také ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Při druhé očkovací dávce se prý častěji objevují nežádoucí vedlejší účinky jako únava, bolesti svalů a kloubů. "Řada očkování v minulosti byla taková, že o nich člověk věděl, tohle ani necítím," konstatoval v sobotu Blatný.



Kvůli nedostatku vakcíny v České republice, jednal v pátek ministr zdravotnictví se zástupci Pfizeru a potvrdil, že dodávky budou v následujících dvou týdnech omezené.



Jan Blatný doporučuje nechat se naočkovat se zpožděním všem lidem, kteří už první dávku vakcíny dostali. "Podle informací ze zemí, které očkovaly mnohem více, není rozdíl v podání 21 a 28 zásadní, ale pokud by to bylo déle, tak by to poznat bylo," upozornil ministr.

