Důchodci si polepší ročně o tisíce. Na návrh Babiše kývla i opozice

Premiér Andrej Babiš (ANO) chce důchodcům měsíčně přidat až 500 korun. Aktuální zákonná valorizace činí 840 korun a penzisté by si tak výrazně polepšili. Ročně by získali až 6 000 navíc. Jedinou překážkou může být vládní rozpočet. Koaliční partneři i velká část opozice s návrhem souhlasí.

Rozpočet na příští rok chce předseda vlády začít s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) a odborníky řešit příští týden. Informoval o tom portál iDnes.

"Důchody budu chtít maximálně možné při rozumném dočasném zadlužení našich rozpočtů v roce 2020 a 2021, které si můžeme dovolit, protože jsme dluh vůči HDP od roku 2014 významně snižovali," vyjádřil se premiér Babiš.

Dle svých slov chce dosáhnout maximálního možného zvýšení, ale je třeba brát v potaz možnosti státního rozpočtu. Dříve než Babiš předložil svůj návrh, plánovali sociální demokraté podpořit navýšení důchodů o 300 nebo 400 korun měsíčně.

Podle informací iDnes by souhlasili i s jednorázovým příspěvkem ve výši 5 000 korun. "Pokud pan premiér navrhuje více, rádi naše seniory podpoříme," vyjádřil se předseda ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček.

Případné navýšení důchodů až o 500 korun podpořili také komunisté. "Pokud to státní rozpočet umožní, tak takové navýšení podpoříme," řekla Miloslava Vostrá, ekonomická expertka KSČM.

Na konci března podle údajů sociální správy pobíralo starobní důchod zhruba 2,41 milionu lidí. Při navýšení penze o pětistovku by senioři měsíčně dostali až 1340 korun navíc. Státní kasu by to stálo zhruba 14,5 miliardy korun.

Premiér připustil, že aby bylo navýšení možné, je třeba přikročit k úsporám v rámci jednotlivých resortů. Šetřit by musela ministerstva i úřady. Za hlavní body státního rozpočtu na příští rok premiér považuje právě důchody, platy a zrušení superhrubé mzdy a investice.

"Podporujeme zvyšování invalidních a starobních důchodů. Peníze na to v rozpočtu jsou i bez zadlužování. Stačilo by škrtnout drahé zahraniční armádní akvizice, zrušit inkluzi a přijmout návrh zákona SPD na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými," vyjádřil se pro iDnes lídr SPD Tomio Okamura.

Podporu má návrh i v TOP 09. Předsedkyně strany Markéta Pekarová Adamová souhlas ale podmínila tím, že bude Babiš jasně informovat o tom, kde miliardy na důchody vezme. "Máme rekordní dluh a nejhorší hospodářský propad v historii České republiky," připomněla předsedkyně TOP 09.

"Další zadlužení jde na vrub vnoučat současných seniorů a ti by jistě nechtěli, aby jejich vnuci měli na bedrech ještě víc dluhů a tím pádem ještě složitější budoucnost," řekla Pekarová Adamová.

Poslanec STAN Petr Gazdík sice souhlasí s podporou seniorů, premiérův návrh ale označil za předvolební dárečky. Andrej Babiš totiž slíbil penzistům až 6 000 korun ročně poté, co ČSSD navrhla přilepšení o 5 000. "Hnutí STAN je rozhodně pro valorizaci důchodů tak, aby kopírovala inflaci," tvrdí Gazdík.

ČSSD navrhla zvýšení důchodů o 300 nebo 400 korun měsíčně, případně jednorázový příspěvek 5 000. Premiér následně navrhl až 500 korun. Před časem navrhoval zvýšení dokonce až o průměrně tisíc korun měsíčně.

Podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) by zvýšení penze i o 900 korun bylo stále málo. Argumentovala výší podpor rozdávaných za účelem zmírnění dopadů koronavirové krize.

"Všichni jsme koronavirem utrpěli, jídlo neuvěřitelně podražilo a senioři jsou a budou nejzranitelnější. Na důchody jim prostě musíme přidat mnohem víc," vyjádřila se Maláčová na facebooku.

Na konci prvního čtvrtletí činil průměrný starobní důchod v Česku 14 397 korun. Od ledna, stejně jako loni, stouply penze v průměru o 900 korun. Důchody stát letos vyjdou na více než 507 miliard korun.

Příští rok by měla průměrná výše důchodu překonat hranici 15 tisíc korun. Vláda si k tomu dopomohla jednorázovou změnou zákona. Průměrné zvýšení penze by podle zákonné valorizace činilo jen 749 korun, každému důchodci by stát ale doplatil 151 korun.