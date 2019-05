Dvě kvality, dva obaly, ale stejná značka. Lidi to zmate, tvrdí experti

Dvě kvality a dva různé obaly - tak by se v Česku měly lišit výrobky dvojí kvality. Použita bude jiná barva, logo nebo grafika. A nejen u potravin. Pak už bude jen na zákaznících, po jaké kvalitě sáhnou.

"My chceme, aby řetězce a obchody, které zboží prodávají, ho zásadně odlišily, aby se odlišila jiná kvalita. Aby i ony vyžadovaly od svých distributorů, od výrobců možnost si nakoupit jakoukoli kvalitu," prohlásil Babiš po pondělním jednání vlády.

Podle Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) dva obaly na stejný výrobek ale lidi zmatou. "U nás je tolik značek, a nejen na potraviny, i na všechno ostatní, že se v tom stejně nikdo nevyzná. Třeba nutella bude mít stejné množství kakaa jako ta německá, ale jestli třeba bude druhá nutella, už by měla mít jiný název," uvedla předsedkyně SOS Gerta Mazalová.

Chystaná novela zákona o potravinách dvojí kvalitu potravin ve stejném obalu zakáže pod pokutou 50 milionů. Současně s ní začne platiti i novela zákona o tržní síle. Výrobci prý vydělávají hlavně na tom, že si zákazník koupí horší kvalitu za vyšší cenu.

"Oni jsou dnes často nuceni svými distributory nebo producenty nakupovat zboží, které je 'určeno jen pro ČR'," uvedl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

A právě tomu by mělo odzvonit. Jenže co se stane, když je distributor v zahraničí? "Český antimonopolní úřad na něj nedosáhne. Nemůže sám třeba pokutovat španělského výrobce. Na to už bude potřeba zásah z evropské úrovně," sdělil prezident Svazu obchodu a obchodního ruchu Tomáš Prouza.

"My budeme uvádět firmy, které nejsou ochotny dodávat na český trh výrobky jako do jiných zemí, a budeme vyvíjet tlak," slíbil ministr zemědělství Miroslav Toman. Vláda by měla o návrhu zákazu dvojí kvality potravin jednat v příštích dnech.

Podle opozice mělo hnutí ANO dost šancí vyřídit v Bruselu problémy s dvojí kvalitou potravin. "V posledních několika letech měla paní Jourová odpovědnost za boj proti dvojí kvalitě potravin a bohužel dojednala nepříliš povedený kompromis, který jen částečně zakazuje dvojí kvalitu potravin," řekl předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.