EU přitvrdí vůči Česku, zaklekne na "rudé zóny". Řešily se očkovací pasy

Téma uzavření vnitřních hranic Evropské unie lídři členských států projednávali více než čtyři hodiny. Nakonec se shodli na tom, že hranice zůstanou otevřené. Důvodem je snaha udržet v chodu evropský trh. Svou pozornost ale zaměří na země, které patří do tzv. rudé zóny.

"Tyto zóny se musí připravit na to, že ostatní státy budou vyžadovat negativní testy na covid-19," prohlásila na tiskové konferenci po jednání evropských lídrů předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Mezi země, na které si EU chce dát pozor, patří také Česko.

Obyvatelé "rudých" zemí dle Leyenové mohou počítat s přísnými restrikcemi, které Evropská komise blíže představí v pondělí. Budou se týkat i celé České republiky. Aktuálně předsedkyně EK lidem z rizikových oblastí doporučuje omezit cestování v rámci regionů, ale zejména přes hranice. Němci už vůči Česku tvrdá opatření zavedli – bez negativního testu na covid se neobejdou ani pendleři.

Podle EK je třeba zvýšit počet testů i objednávky vakcín. Nejrychleji aktuálně očkují v Dánsku, naopak Nizozemci a Bulhaři v počtech proočkovaných výrazně zaostávají. "Všichni chceme rychle očkovat a Ursula von der Leyenová slíbila, že po schválení vakcíny od AstraZeneca dodávky do EU zrychlí," informoval na svém twitteru premiér Babiš.

Jedním z bodů jednání byly také očkovací pasy. Ty by měly fungovat jednotně v celé EU a umožňovaly by bezpečné cestování mezi jednotlivými členskými státy. "My už takový pas máme, je to žlutý dokument Světové zdravotnické organizace o očkování," připomněla šéfka Evropské komise.

Očkovací pasy prosazují především jihoevropské státy jako Portugalsko nebo Řecko. Jejich plošné zavedení ale EU prozatím neschválila. Důvodem jsou nejasnosti kolem doby trvání účinku vakcín proti covidu, ale také ochrana soukromí a možná diskriminace těch, kteří se očkovat nechtějí, nebo například ze zdravotních důvodů nemohou.