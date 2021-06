Europoslanci: Babiš je ve střetu zájmů. Má se vzdát funkce, nebo Agrofertu

Většina poslanců Evropského parlamentu se při hlasování shodla na tom, že premiér Andrej Babiš (ANO) je ve střetu zájmů a je potřeba to řešit. České orgány by podle nich měly přijmout opatření a zajistit, aby občané nedopláceli na Babišovy neoprávněné dotace. Vyzvali ho, aby buď rezignoval na funkci premiéra, anebo zpřetrhal veškeré vazby s holdingem Agrofert.

Europoslanci o Babišově střetu zájmů hlasovali ve středu večer, ve čtvrtek bylo zveřejněno usnesení, ze kterého jednoznačně vyplývá, že většina poslanců odsuzuje pokusy české vlády o legalizaci střetu zájmů premiéra. Usnesení není závazné, má pouze doporučující charakter.

Pro jeho přijetí hlasovalo 505 poslanců, 30 bylo proti a 155 se zdrželo hlasování. Většina českých europoslanců byla pro rezoluci, proti byli politici z hnutí ANO a Hynek Blaško z SPD. Zbylí dva, Ivan David (SPD) a Kateřina Konečná (KSČM), se zdrželi hlasování

Rezoluce trvá na tom, že má Babiš vyřešit svůj střet zájmů buď tím, že nebude mít žádné ekonomické zájmy v Agrofertu, anebo se on i členové vlády nesmí podílet na rozhodování Evropské unie, které by se jakkoliv dotýkalo zájmů Agrofertu.

Další variantou je rezignace na funkci, která je podle nich adekvátnější. Pokud totiž Babiš bude nadále vykonávat veřejnou funkci, tak se střet zájmů nevyřeší. Považují za nepřijatelné, aby se "český předseda vlády účastnil jednání Rady o programech financování EU a nadále dostával dotace v zemědělství skze své společnosti navázané na Agrofert."

Čeští občané by neměli doplácet na neoprávněné dotace

Evropský parlament zároveň nesouhlasí s tím, aby se dotace vracely ze státního rozpočtu, pokud Evropská komise nebo auditoři zjistí nesrovnalosti. "Čeští občané a daňoví poplatníci by neměli platit ani trpět důsledky střetu zájmů premiéra Babiše," tvrdí v usnesení europoslanci.

Požadují, aby veškeré neoprávněné dotace z unijních fondů vracela pouze společnost Agrofert.

Zazněla také kritika vůči samotné Evropské unii. Proces auditu je podle poslanců příliš zdlouhavý. Postup by měl být upraven, aby bylo možné efektivněji a rychleji vymáhat neoprávněné dotace.

"Všechny důkazy, které máme k dispozici, naznačují, že má Česko závažné systémové problémy, které je potřeba naléhavě řešit. Očekáváme, že Komise přijme jasná opatření k nápravě následků a zabránění budoucím českým ministrům nebo premiérům, aby mohli ovlivňovat přidělování dotací EU ve prospěch firem, které patří jejich rodinným příslušníkům nebo jim samotným," uvedla zpravodajka Monika Hohlmeierová.

Agrofert: EU diskriminuje naše firmy

Premiér Andrej Babiš (ANO) opakovaně odmítl, že by byl ve středu zájmů. Dotace podle něj nikdo vracet nebude. Nechal se slyšet, že audit je účelový a v režii Pirátů. "Je to politický boj. Tady si auditoři neuvědomují, že zasahují do volné politické soutěže. A občané mají rozhodnout v říjnu, kdo bude v parlamentu a ve vládě, ne nějaký auditor, který přišel na objednávku udavačských Pirátů," prohlásil před několika týdny.

Totéž tvrdí i nyní o usnesení europoslanců, kteří se podle něj snaží ovlivnit politický boj před podzimními volbami. Rezoluce podle něj zasahuje do vnitřních záležitostí Česka. Obdobně se k usnesení vyjádřil i holding Agrofert.

"Usnesení je bezprecedentním zásahem do podnikatelského prostředí v České republice, do svobodného trhu a do rovných podmínek pro podnikání. Účelově diskriminuje pouze jednu vybranou skupinu firem a ohrožuje pracovní místa tisíců jejich zaměstnanců," oznámila společnost v tiskové zprávě.

"Žádný střet zájmů v souvislosti s Agrofertem neexistuje. Náš někdejší akcionář Andrej Babiš učinil vše, co po něm zákon o střetu zájmů požaduje, tedy vložil akcie firem do svěřenských fondů a Agrofert neřídí a neovládá," tvrdí.

Premiér Česku dělá ostudu, zaznívá od opozice

"Slova premiéra, že rozhodnutí Evropského parlamentu narušují naši svrchovanost, jsou nechutná. Pokud nechce, aby ho europoslanci řešili, ať dotace Agrofert nepobírá. To by ale jeho firmy za moc nestály," reaguje na čtvrteční událolosti předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

"Usnesení EP, kritizující střet zájmů A. Babiše, jasně ukazuje, jak špatnou pozici má Česko pod vedením současné vlády u partnerů v zahraničí. Premiér dělá ostudu, vicepremiér plánuje cesty do Moskvy, ministr zahraničí je neviditelný. Tato vláda není schopna hájit zájmy ČR," vyjádřil se přeseda ODS Petr Fiala.

"Hamižnost Andreje Babiše způsobila, že škody za nezákonné čerpání dotací a zakázek pro jeho firmy zaplatí běžní občané a podnikatelé. Ti se tak stali jeho rukojmími. Jen za 3 roky získal Agrofert nezákonně 20 miliard Kč. České úřady by měly okamžitě začít tyto prostředky vymáhat," kritizuje předseda Pirátů Ivan Bartoš.

"Přijetí rezoluce EP pro mě není překvapením. Opakovaně jsme upozorňovali, že premiér Babiš JE ve střetu zájmu (nejen v čerpání dotací). Přestaňte nám už konečně dělat v Evropě ostudu a všechny dotace pro Agrofert vraťte!" vyzval premiéra předseda STAN Vít Rakušan.

Jedna ze společností holdingu Agrofert žaluje Evropskou komisi, požaduje uvolnění zablokovaných dotací. Více se dozvíte v reportáži TV Nova: