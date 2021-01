Evropa možná v únoru schválí ruskou vakcínu Sputnik. Nesmí se na ni pít

Možná už v únoru se začne v Evropské unii, tedy také v Česku, očkovat proti koronaviru vakcínou Sputnik. Rusové požádali unijní lékovou agenturu o její registraci.

Ve středu o tom informovali na oficiálním twitterovém účtu vakcíny. "Týmy Sputniku V a Evropské lékové agentury v úterý 19. ledna zahájily vědecké přezkoumání ruské vakcíny. Ruský fond přímých investic požádal o registraci Sputniku V v Evropské unii a očekává, že rozhodnutí padne v únoru," stojí v příspěvku.

"Na základě přezkumů Evropská léková agentura rozhodne o povolení používat vakcínu Sputnik V napříč Evropskou unií," pokračovalo oznámení.

