Evropský strom roku je čarodějnický dub! Uspěla i česká jabloň

V anketě Strom roku jde hlavně o silný příběh stromu. Ten měl podle hlasujících právě dub ze Španělska. Legenda vítězného Tisíciletého dubu z Leciny vypráví, že v dávných dobách čarodějnice osídlily pohoří Sierra de Guara, tančily tam a pořádaly slavnosti kolem dubu.

Tisíc let poté dub díky svému propojení s lidmi stále stojí v městečku Alto Aragón s pouhými třinácti obyvateli. Sousedé u něj stále pořádají oslavy. Je překvapivě blízko jejich domům, a ač je letitý, je stále živý. Tajemství nepochybně tkví v péči, komunitě lecinských sousedů a možná i oněch čarodějnic.

Proto se mu také přezdívá Strom čarodějnic. V celoevropské anketě pořádané Nadací Partnerství hlasovalo přes půl milionu lidí a vítězný dub více než 104 tisíc hlasů. Stříbro putuje do Itálie, kde Tisíciletý platan z Curingy vybojoval přes 78 tisíc hlasů. A bronz míří do Ruska za Starověkým platanem s 66 tisíci hlasy. Česká favoritka Jabloň u Lidmanů zůstala v konkurenci 13 dalších evropských zemí sedmá, podpořilo ji 32 tisíc hlasujících. Hygienická opatření přesunula vyhlášení do online prostředí.

Česká Jabloň u Lidmanů z Machovské Lhoty sice nedokázala zopakovat úspěch Chudobínské borovice z předchozího ročníku, která získala toto ocenění loni. Přesto nejmladší i nejmenší strom v evropském finále získal velkou podporu napříč republikou i za jejími hranicemi. Jeho příběh pomáhá i během pandemie.

"Chtěli jsme spojit republiku pomocí štrúdlů. Vyzvali jsme totiž lidi, aby pekli na podporu české jabloně v soutěži. Fotek přišly desítky nejen z Česka, ale i z jiných koutů Evropy či Nového Zélandu," komentuje Mirka Soldánová z MAS Stolové hory, která strom do soutěže přihlásila.

Štrúdly podpořily také zdravotníky v nemocnici na Náchodsku. "Narychlo jsme se domluvili s náchodskou nemocnicí a k sobotní kávě jsme díky místním nadšencům, kteří napekli 65 štrúdlů, mohli všem zdravotníkům předat zákusek," doplňuje Soldánová a dodává, že toto je pro ni největším vítězstvím.

Kdo uspěje v dalším evropském klání, mohou lidé rozhodnout už nyní. Aktuálně totiž běží nominace na již 20. Strom roku České republiky, jehož vítěz se utká v mezinárodní konkurenci napřesrok.

Soutěž Evropský strom roku připomíná, že stromy jsou nejen základem zdravého životního prostředí nebo slouží jako zdroj energie, ale že především každý strom má svůj unikátní příběh.