Expert o Afghánistánu: Zachrání hrstku tlumočníků, zbytek čeká peklo

S příchodem Tálibánu do afghánského hlavního města místní obyvatelé čelí velkému strachu. Myšlenkami se vrací do historie a obávají se pomsty, která by mohla přijít.

Tálibán tvrdí, že zakázal násilnosti, aby mohl lépe navázat na spolupráci s dalšími státy. Rusko a Čína už s hnutím jednají. Talibánci dokonce vyhlásili všeobecnou amnestii pro státní úředníky a vyzvali je, aby se vrátili do práce, píše s odvoláním na představitele hnutí AFP. Lidé ale nadále mají strach.

Hnutí Tálibán se utvořilo v důsledku sovětské invaze do Afghánistánu, ke které došlo v prosinci roku 1979. V úterní Snídani s Novou to prohlásil expert na konflikty a Blízký východ, sociolog Karel Černý. Sovětská armáda se podle něj dostala do země "na pozvání“ tamní komunistické strany, které se nedařily snahy o rozsáhlé reformy. Reakcí byl odpor místních obyvatel. Sovětská vojska v oblasti zůstala zhruba deset let.

Po konfliktech část obyvatel prchla do Pákistánu, kde se s podporou místní tajné služby měl začít formovat Tálibán. Radikální skupina se v polovině 90. let vrátila do vlasti, v chaosem zmítané zemi propukly boje o moc. Hnutí nakonec postupně začalo získávat nadvládu.

Tentokrát se hnutí k moci dostalo bez většího odporu. Sociolog se obává, že spolupracovníci armád NATO i různých nevládních organizací soustředících se na různé rozvojové projekty mají jen malou šanci, že by se vyhnuli trestu.

"Jen menší části spolupracovníků české armády se bohužel podaří pomoci, větší část lidí bohužel zřejmě nedopadne vůbec dobře a bude s nejvyšší pravděpodobností terčem persekucí a násilí, protože pomáhali západním spojencům," sdělil Černý.

Afghánští vojáci podle něj byli dobře vycvičení, ze začátku měli lepší výstroj a byli i v převaze, armáda ale nebojovala. "Hlavním důvodem bych řekl, že je obrovská korupce, která procházela i afghánskou armádou a s tím spojený klientelismus," sdělil s tím, že důstojníci byli dosazováni do lépe placených pozic na základě známostí nebo kmenových vazeb.