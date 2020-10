Experti o nápadu Prymuly: Otestovat všechny nejde, potrvá to 200 dní

Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) chce otestovat 10 milionů Čechů na koronavirus. Jedná o tom s praktickými lékaři. Nedovedu si to představit, řekla TN.cz viroložka Ruth Tachezy. Podle jejího kolegy Ivana Hirsche by to v nejlepším případě trvalo týdny, v případě PCR testů klidně i přes 200 dnů. Prymula ale mluvil o pouhých dvou týdnech.

Ministr Prymula ve čtvrtek překvapil záměrem otestovat všechny Čechy. Probíhají jednání a projekt je ve fázi příprav. Z toho, co zatím víme, se ale podle odborníků dá vyvodit, že v plánu jsou už teď trhliny.

Viroložka Ruth Tachezy si nedovede představit, že by se v českých podmínkách zvládlo v krátkém časovém horizontu otestovat 10 milionů lidí. "Bylo by zajímavé konečně vědět, kolik toho viru tady skutečně je. Ale myslím si, že toho nejsme schopní. Když navíc neotestujete všechny ve velmi krátkém časovém úseku, už nevíte, kolik dalších se mezitím nakazilo," řekla TN.cz Tachezy.

Prymula ale na tiskové konferenci řekl, že si myslí, že by se plošné testování stihlo za dva týdny. "Při těch číslech, která tady dnes máme, by to za dva týdny už nebylo úplně stejné. Ve středu jsme měli přes 5 tisíc případů a ti lidé pravděpodobně někoho nakazí," pokračovala s tím, že pravděpodobně ne všichni dodržují karanténu.

Anketa Souhlasíte s nápadem otestovat všechny Čechy? Ano, je to potřeba 15 44 hlasů Ne, je to zbytečné 85 256 hlasů Hlasovalo 300 lidí.

Na 200 dní při použití PCR testů odhaduje délku protestování Čechů molekulární virolog Ivan Hirsch. "I kdybychom měli kapacitu 50 tisíc (provedených testů denně), kterou deklarují, ale teď ji nemáme, tak by se za 10 dní otestovalo 500 tisíc lidí a je nás 10 milionů. Takže protestování národa by s PCR testy, které jsou prověřené a používají se už 20 let, trvalo 200 dní," konstatoval.

Ministr zdravotnictví zamýšlí použít rychlejší antigenní testy, v tom však Hirsch vidí háček. "S nimi by se to dalo provést v menším časovém horizontu. Pořád ale mluvíme o několika desítkách dní. Myslím si, že za čtrnáct dní se to nedá stihnout. Rychlotestů je ale nedostatek po celém světě, nikdo jich nemá tolik, aby mohl otestovat celý národ," domnívá se.

Zavřené zoo a zmrazení kultury! Vláda také omezuje sport a školní výuku





Antigenní rychlotesty mají navíc asi o 20 procent nižší citlivost, místo pěti nakažených by tak dovedly detekovat pouze čtyři.

"Viděli bychom, jaká je promořenost, nikoliv však stoprocentně přesně. Lidé, kteří se zabývají tím modelováním, dali jednoznačné dobrozdání, že když prevalence v populaci bude vysoká, nižší citlivost tolik nevadí a výsledné číslo nebude tolik posunuté," řekla Tachezy.

Aby protestování všech Čechů přineslo hmatatelné výsledky, museli by všichni pozitivní do izolace. "Myslím si, že není možné, aby tolik lidí bylo v karanténě. Také je otázka, jak zajistit, aby se všichni k testování dostavili. To bychom už skutečně museli být vojenský stát," uzavřela viroložka.

Projekt, který Prymula označil za ambiciózní, je zatím ve fázi prvotních příprav. Odhaduje však, že by protestování odhalilo 90 až 93 procent všech pozitivních v populaci. Podle Tachezy a Hirsche to není vůbec jisté.

Prymula ve čtvrtek představil přísnější protikoronavirová opatření: