Experti připouští druhou vlnu. Přišla by opět plošná opatření, řekl Vojtěch

Jestli do Česka přijde druhá vlna epidemie koronaviru, není jisté. Odborníci i samotná vláda nicméně tento scénář raději berou vpotaz. "V současnosti nedokáže nikdo předpovědět, jestli a případně jak velká by mohla být druhá vlna. Samozřejmě, musíme být připraveni, to je nesporné," sdělil redakci TN.cz ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO).

"Doufám, že žádná z květnových vln uvolňování karantény velkou vlnu nezpůsobí, budeme to sledovat s vysokou vnímavostí vůči případným výkyvům epidemiologických dat," uvedl epidemiolog Rastislav Maďar, který je členem pracovní skupiny pro uvolňování karantény.

"Na podzim, se začátkem sezóny respiračních nákaz, je druhá vlna do určité míry pravděpodobná, s jistotou to však nemůže vědět nikdo," dodal. S tím souhlasí i hlavní epidemiolog IKEMu Petr Smejkal. "Očekávat se druhá vlna dá, ale s jakou pravděpodobností, to nikdo nedokáže říct. Pokud ale přijde, tak na podzim, kdy je vlhko a chladno," řekl.

Pokud druhá vlna opravdu nastane, je otázkou, zda bude silnější. Podle Smejkala se to může stát, nicméně nemělo by. "Jsme chytřejší, zkušenější a připravenější," tvrdí. "Nicméně protilátková odpověď je u mírných průběhů onemocnění mizivá a nebudeme tedy chráněni. Vakcína do té doby také s největší pravděpodobností nebude," dodal.

"Pokud by se situace podcenila, nebo adekvátní reakce na zhoršení situace zpozdila např. jen o jeden týden, může být následkem horší situace, než byla na našem území teď," doplňuje ho Maďar. "Proto si budeme muset na podzim znovu připomenout, jaká opatření nás provázela před půl rokem aktuální obtížnou situací," tvrdí.

"Naše případná reakce už snad nebude muset být formou celoplošných omezení. Nemocní lidé by neměli vycházet, častěji taky budeme nosit soušky, které v létě snad alespoň venku odložíme a znovu se omezí podávání rukou. Ne příkazy, ale už jaksi automaticky díky návykům z předchozí části pandemie," vysvětluje Maďar.

Ministr zdravotnictví však připouští možnost znovuzavedení plošných opatření. "Pokud by došlo opět k masivnímu nárůstu napříč Českou republikou, pak bychom museli přijít opět s celoplošnými opatřeními. Nelze říci, jestli a kdy by k tomu došlo, nicméně musíme na to být připraveni," řekl.

Připravenost je nutná v celé řadě oblastí, jako je lůžková péče, včasná identifikace možných ohnisek nákazy, testování, chytrá karanténa. "V tom všem již připraveni jsme. Aby byla opatření do budoucna více efektivní, je také třeba mít legislativu, na které nyní pracujeme," tvrdí Vojtěch.

