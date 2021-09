Experti varují: Svět bude do roku 2050 plný lidí s demencí

Lidí, kteří trpí demencí, přibývá. Po celém světě je jich s touto nemocí 55 milionů, podle Světové zdravotnické organizace (WHO) může ale toto číslo do roku 2030 vzrůst o 40 procent na 78 milionů a o dvacet let později by to mohlo být dokonce 139 milionů lidí. Ve své studii WHO zároveň uvádí, že celosvětové náklady na léčbu této nemoci jsou 1,3 bilionu dolarů (asi 28 bilionů korun). Za růst počtu takto nemocných lidí může podle WHO stárnutí populace.

"Demence okrádá miliony lidí o jejich vzpomínky, nezávislost i důstojnost,“ uvádí v tiskové zprávě šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Podle něj nechává svět lidi s demencí ve štychu. Ve společnosti nesmí mít prostor diskriminace kvůli věku, stigmatizace a sociální vyloučení, čemuž právě lidé s demencí a jejich blízcí často čelí, domnívá se šéf WHO.

Podle WHO zároveň ve světě kvůli neúspěšným klinickým studiím klesá zájem o vývoj léku na demenci. Řešení problému se zvyšujícím se počtem nemocných je tak zatím v nedohlednu.

Riziko demence roste s věkem, lidé při nemoci přichází o paměť, orientaci a mají problémy s mluvením, učením, plánováním či odhadem. Ztrácí také emoční a sociální dovednosti. Kromě věku je demence často způsobena úrazy hlavy a Alzheimerovou chorobou. Z 60 procent nemoc postihuje ženy.