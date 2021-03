Nová hlavní hygienička sdílela rasistický vtip. "Nechápu to," hájí se

"Fero Lakatoš dnes vykradl svůj vlastní byt. Fero dodržuje karanténu a pracuje z domova. Buď jako Fero." Příspěvek s jasně rasistickým podtextem se objevil na facebookovém profilu Pavly Svrčinové loni v říjnu.

Šéfka moravskoslezské hygieny má v polovině března nahradit Jarmilu Rážovou na postu hlavní hygieničky. Zároveň by se tak stala náměstkyní ministra zdravotnictví. Svrčinová tvrdí, že nemá ponětí, jak se nevhodný vtip na jejím účtu ocitl.

"Nemohu ten příspěvek vysvětlit, nejsem si vědoma jeho sdílení. Nevím, jak se tam objevil, nejsem IT specialista," řekla TN.cz žena, kterou premiér Andrej Babiš (ANO) považuje za špičku v oboru.

Svrčinová příspěvek ve čtvrtek večer smazala, krátce nato zmizel i celý její profil. Vystavovala si tam i recepty na moučníky nebo fotky psů a koček. Rasistický vtip předtím stihly zaznamenat stovky lidí, kteří hygieničku tvrdě sepsuli.

"Super. Takže banda neschopných idiotů povolává jako posilu do boje s pandemií rasistickou zrůdičku. A vlastně to už nikoho nemůže překvapit," napsal Petr. "Nevím, jak na hlavní hygieničku, ale skvěle byste se hodila na ředitelku Německého muzea hygieny v Drážďanech. Musel by být ovšem rok 1933," přisadila si Tereza.

"Já opravdu vůbec nevím, o co jde. S rasismem nechci mít nic společného, vůbec netuším, jak se to mohlo stát. Někdy si nechávám puštěný počítač, třeba na univerzitě, a odejdu. Ano, facebook jsem si smazala, protože ho nepotřebuji," pokračovala Svrčinová.

Příspěvek odsoudila i organizace Romea, která se snaží zasazovat za dodržování lidských práv. "Protiromský rasismus jako nový styl komunikace vládních opatření proti koronaviru? Nová hlavní hygienička se představuje," uvedla na twitteru.

O jmenování Svrčinové by mohla už v pátek jednat vláda. Loni v létě se pod ní přitom houpala židle. Tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) kvůli špatné komunikaci chtěl, aby přemýšlela, zda vůbec setrvá v čele krajské hygieny.