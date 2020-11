Hamáček chce vyšetřování chyb před druhou vlnou, Babiš to nechápe

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) podpoří vznik komise, která by měla vyšetřit zda někdo před druhou vlnou šíření koronaviru chyboval. Nad tím se podivuje jeho koaliční šéf, premiér Andrej Babiš (ANO). Podle něj na to teď není důvod. Opozice by vznik komise podpořila, ostatně usilovala o něj už na jaře.

Dalo se druhé vlně šíření koronaviru zabránit a kdo může za případné chyby. To by měla zjistit parlamentní vyšetřovací komise, jejíž vznik by podpořili dokonce i vládní koaliční sociální demokraté.

"Je potřeba se podívat, jak stát zareagoval na tu výzvu a najít způsoby, jak to zlepšit, aby se to neopakovalo," uvedl vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček.

Podle ministra vnitra se chyby staly v létě, kdy podle něj premiér Andrej Babiš zasahoval do rozhodování o některých opatřeních. "Pan premiér tu vládu řídí razantně, na těch vládách a radách pro zdravotní rizika si k tomu své řekl," dodal Hamáček.

Babiš v srpnu například kritizoval rozhodnutí ministerstva zdravotnictví o znovuzavedení roušek. "Já používám selský rozum a kritizoval jsem to, abychom se vrátili k opatření jako na jaře," prohlašoval tehdy.

Premiér si byl v neděli prohlédnout ve skladu hmotných rezerv nové přístroje na podporu dechu, které dorazily z Nového Zélandu a sám se diví tomu, že by vznik komise Hamáček podpořil. Podle něj je to politikum, které by se prý zneužívalo.

"Mě překvapuje, že to navrhuje pan Hamáček, který byl u všech rozhodnutí vlády, kdyby to navrhla opozice, tak tomu teď nerozumím," kroutil hlavou Babiš.

"Souhlasím s panem Hamáčkem a dodávám, že konat by měla i policie. U pana ministra je však problém, že zůstává jen u silných slov. Na jaře taky hovořil o zřízení komise a když jsem to ve Sněmovně navrhla, hlasovala ČSSD proti," vzkázala předsedkyně opoziční TOP 09 Markéta Pekarová Adamová na twitteru.

"Určitě je namístě, aby sněmovna takovou komisi udělala," myslí si Marian Jurečka (KDU-ČSL). "Jan Hamáček se chce odlišit, oddělit, poukázat, že byl střízlivější a připravenější," zhodnotil politolog Jan Kubáček.

Podle politologů jde jen o symboliku. Žádná vyšetřovací komise totiž zatím prakticky nic nevyřešila.