Hamáček je pro zavedení přísnějších opatření, chce omezit veřejné akce

Ministerstvo zdravotnictví zavedlo bezpečnostní opatření, které má omezit množství lidí ve vnitřních prostorách. Lidí v podniku může být jen tolik, kolik je tam míst k sezení. Někteří se omezení smějí.

"Není to nic ideálního, ale (ministerstvo) něco udělat musí. Pokud by bylo na mně, tak já bych takové podniky v deset večer zavřel, bez ohledu, zda v nich lidé sedí nebo stojí. Ale chápu, že je tady nějaká snaha udržet zčásti tyto podniky v chodu a nezničit firmám úplně jejich existenci. Ovšem ta čísla jsou tak strašlivá, že podle mého nastal čas na rázná opatření bez toho, abychom vypínali ekonomiku," sdělil Hamáček v rozhovoru pro Právo.

Podle něj nastal čas omezit sociální kontakty kvůli stále vážnější situaci v České republice. Ministr vnitra by proto zrušil hromadné akce a noční tahy Prahou.

Hamáček uvedl, že by mělo fungovat standardní krizové řízení, které ale nefunguje. Na otázku, zda by měl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) skončit ve funkci, odpověděl: "Otevřeně řečeno, teď už je to jedno. Podle mého je klíčové, aby se to začalo řídit centrálně, podle krizového zákona, ve spolupráci s hejtmany."

Premiér oznámil, že Ústřední krizový štáb začne od pondělí fungovat. Babiš zároveň v pátek odpoledne nevyloučil opětovné zavedení nouzového stavu a uznal, že vývoj situace není dobrý.

Hamáček také uvedl, že takzvaný lockdown je to poslední, co se dá zavést, pokud už nezbývá další cesta.