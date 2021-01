Hamáček má plán, jak naočkovat Čechy do léta! Chce využít školy

Šéf ČSSD v pondělí na tiskové konferenci oznámil, že pro očkování široké veřejnosti by se mohla využít stávající volební infrastruktura. Návrh už prý Hamáček poslal premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a ministrovi zdravotnictví Janu Blatnému (za ANO).



"Vzhledem k tomu, jak jsme schopni zvládnout organizaci voleb, tak bychom mohli z pozice ministerstva vnitra a Hasičského záchranného sboru přispět k velmi rychlému proočkování obyvatel," myslí si Hamáček.



Volební místnosti by chtěl využít hlavně v menších městech. Ve větších by vznikla očkovací centra. "Já si udělal velmi hrubou kalkulaci na městě, které dobře znám, Benátkách nad Jizerou. Voličů, tedy lidí starších 18 let, mají zhruba 5500," řekl ministr.

Pokud by se chtělo naočkovat 60 procent lidí, dorazilo by jich zhruba 3000 lidí. Pro šest volebních okrsků ve dvou dnech by to znamenalo naočkovat 250 lidí denně, spočítal ministr. "To je, myslím, zvládnutelné. Byl by to příspěvek k těm velkým očkovacím centrům ve velkých městech," dodal.

Okresů je podle Hamáčka zhruba stovka. "Pokud bychom zvládli čtyři okresy ve dvou dnech, tak proočkujeme celou populaci zhruba ve 30 dnech, když necháme prostor na rezervu," věří ministr. Lidé by tak mohli být naočkovaní už do léta. "Je to velmi ambiciozní, ale efektivní řešení," dodal.

