Hamáček s Babišem odjeli do Lán. Rozmlouvají Zemanovi ceremoniál

Prezident Miloš Zeman trvá na uskutečnění ceremoniálu na Pražském hradě, který se tradičně koná 28. října, přestože celé Česko čelí přísným opatřením. V důsledku tvrdé kritiky se ministr vnitra s premiérem vypravili do Lán, aby ceremoniál Zemanovi rozmluvili. Výsledky jednání představí na tiskové konferenci, kterou vám TN.cz přinese živě.

Vzhledem k epidemilogické situaci a přísným opatřením se očekávalo, že se tradiční událost, na které Zeman uděluje státní vyznamenání, letos neuskuteční, prezident na to má ale jiný názor. Ten se mu rozhodli rozmluvit ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) a premiér Andrej Babiš (ANO).

V úterý odpoledne odjeli za Zemanem do Lán, kde s ním tuto záležitost projednávají. O výsledku diskuze budou informovat na tiskové konferenci, kterou můžete sledovat ŽIVĚ na webu TN.cz od 14:00 hodin.

"Primárně se budeme dnes s panem premiérem snažit přesvědčit pana prezidenta, že to aktuálně není vhodná věc," prohlásil Hamáček v rozhovoru pro iDnes.cz. Jejich rozhodnutí vypravit se do Lán přišlo po ostré kritice ze strany opozice i veřejnosti na snahu Hradu obejít opatření.

"Není možné žádat lidi, aby respektovali opatření, neshlukovali se, aby na bohoslužbách nepřekročili počet 10 osob atd., a současně uspořádat na Hradě oslavu v počtu stovek osob. Pokud to Zeman s Babišem udělají, znovu lidem oznámí, že pro ně samotné pravidla neplatí," vyjádřil se ráno na sociálních sítích poslanec Miroslav Kalousek (TOP 09).

Opozice zkritizovala i odjezd vládních představitelů do Lán. "Jan Hamáček jede do Lán rozmluvit prezidentovi oslavy 28. října. Kde to žijeme, že prezident není schopen sám respektovat vládní nařízení a vláda ho musí přemlouvat?" napsali na twitteru občanští demokraté.

Ze strany Hradu mezitím zaznívá rozhořčení. Twitterový účet mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka se jen hemží kritikou opozice. "Nenávistná opozice se rozhodla zneuctít i to poslední, co v této zemi doposud všichni uznávali. Státní svátek 28. října. Lživě podsouvá veřejnosti, aby vyvolala zlobu, že chystáme párty pro vyvolené. Ne, jde o uctění odkazu předků a ocenění osobností, které milují svou vlast," uvedl.

Odpoledne se po odjezdu Hamáčka s Babišem do Lán chystá i ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Veřejná diskuze o konání slavnostního ceremoniálu přichází jen den poté, co vláda oznámila další opatření a restrikce. Hromadné akce jsou omezené počtem maximálně šesti účastníků.

Jaká další opatření budou od středy platit, se dozvíte v reportáži TV Nova: