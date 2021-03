Harry je rukojmí Meghan, posmívalo se služebnictvo. Vévodkyni nesnášelo

Královská rodina několikátým dnem trne, už v neděli totiž televize odvysílá rozhovor vévodkyně Meghan a prince Harryho s Oprah Winfreyovou. Mají v něm odhalit, jak to doopravdy chodí za zavřenými dveřmi Buckinghamského paláce. Nit ale nezůstává suchá ani na slavné dvojici.

Ta se v únoru rozhodla definitivně odstřihnout od povinností ke královně Alžbětě. Pomluvy z obou stran se od té doby nezastavují. Už uniklo, že Mehan údajně šikanovala podřízené (psali jsme zde), teď se mluví o jejím špatném chování k Harrymu.

Jak informoval britský portál The Sun, služebnictvo o princi od začátku vztahu s Markelovou mluvilo jako o rukojmí. O jeho životní lásce prý nikdo nemohl říct křivé slovo. A když se tak stalo, neváhal syn tragicky zesnulé lady Diany údajně rozpoutat peklo.

"Meghan si chtěla před svatbou zkusit tiáru, jenže to personál nezvládl kvůli její vzácnosti zařídit. Harry se rozčílil a začal řvát, že co Meghan chce, to taky dostane," popsal zdroj z paláce s tím, že podobně vypjatých situací bylo víc.

Zatímco Harrymu se mělo služebnictvo pouze posmívat, Meghan prý vyloženě nesnášelo. "Neustále se snažila vytvářet si záminky, aby mohla všude vyprávět, jak je v rodině utlačovaná. Od samého začátku chtěla rozpoutávat rozepře," dodal zdroj.

Vévodský páreček ze Sussexu z oficiálních povinností vyvázal už před rokem. Tentokrát už má být odchod z královské rodiny definitivní. Rozhovor s Winfreyovou s napětím vyhlížejí i fanoušci. Skandálních odhalení v něm podle předpokladů proběhne hned několik.