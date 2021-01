Hejtman Kuba: Vláda o očkování s kraji nemluví, máme vlastní koncepci

"Základem je to, abychom dokázali proočkovat velké množství lidí v krátkém čase. Máme-li proočkovat rizikovou populaci rychle, musíme pro to vytvořit vysokoprůtoková centra, kterými může projít mnoho lidí. Musíme také vytvořit efektivní objednávkový systém," uvedl Kuba v Televizních novinách.

"Vláda to s námi nediskutuje. Ministerstvo zdravotnictví říkalo, že máme nejdřív očkovat zdravotníky a pacienty a pak se dozvíme, že to je jinak, že se lidé budou moci sami objednávat už od 15. ledna" postěžoval si Kuba.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli oznámil, že se rezervační systém na očkování spustí již 15. ledna a budou se v něm moci zatím přihlašovat jen senioři staří 80 let. Pro zbytek veřejnosti bude k dispozici až 1. února.

Kuba rovněž naznačil, že je naivní si myslet, že se senioři starší 80 let budou objednávat sami online. Bude podle něj zřejmě potřeba zapojit rodiny.

"Všichni hejtmani by měli usilovat o to, aby byl systém jednotný," dodal. Zásadní rozpor mezi koncepcí ministerstva zdravotnictví a Jihočeského kraje by podle něj být neměl.