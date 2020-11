Hejtman Netolický: ČSSD musí skončit ve vládě, jinak je pro smích

Po nočním hlasování o daňových změnách přišly z celé politické scény velmi ostré reakce. Nový daňový balíček totiž neprosadilo hnutí ANO se svým koaličním partnerem ČSSD, ale s opozičními stranami (ODS a SPD). To se nelíbí předsedovi ČSSD Hamáčkovi, podle kterého bude nový systém znamenat rozvrat veřejných financí.

Hamáčkův kolega z ČSSD a hejtman Pardubického kraje Martin Netolický dokonce ve svém vyjádření na facebooku vyzval ČSSD, aby okamžitě vládu opustila. „POHÁR PŘETEKL: SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE MUSÍ ODEJÍT Z VLÁDY, KTERÁ DNES V NOCI PŘESTALA FUNGOVAT. JINAK BUDE PRO SMÍCH,“ napsal na sociální síť.







Anketa Měla by ČSSD opustit vládu? Ano 62 31 hlasů Ne 38 19 hlasů Hlasovalo 50 lidí.

Hnutí ANO od posledních voleb v roce 2017 vládne právě s ČSSD s podporou komunistů. Příští sněmovní volby se mají konat až příští rok na podzim. S kým by v případě odchodu ČSSD z vlády ANO v následujících měsících vládlo, není v tuto chvíli jasné.

"Ať si dovládne, s kým chce. Nebudu možná populární, ale cítím elementární zodpovědnost vůči nám všem. České republice, krajům, obcím, tedy všemu, co jsme tady třicet let vybudovali, schválili. Nejde ani o to, že obce a kraje mohou rezignovat na jakékoliv investice včetně evropských, ale jde o principy, zásady a zdravý selský rozum. Blahopřeji ke snížení daní, nyní musí zeštíhlet veřejný sektor. Asi chce vláda méně krajů, méně obcí, méně veřejných služeb. Dobře. Je ovšem velmi rychle snížení příjmů doprovodit dramatickými úsporami. Pokud k tomu nedojde, skončíme jako jižní státy, kterým jsme se donedávna smáli. Mimochodem těm, co ještě před dvěma měsíci říkali, že přinesou do našeho regionu 10 miliard korun sděluji, že právě jenom Pardubický kraj připravili o 800 milionů ročně (po započítání všech přijatých změn bez kompenzací). Tedy za čtyři roky o 3,2 mld. Kč. Přeji vám všem veselou mysl ze snížení daní, které v jakékoliv výši neradi platíme. Upřímně se modlím, aby ten marast jednoho soukromého hnutí již skončil. Nedodržení koaliční spolupráce je to minimum ze včerejší hloupé frašky,“ napsal v prohlášení Netolický.

Další reakce na nový daňový balíček najdete v tomto článku.

Netolický sice není ve vedení ČSSD, ale je jedním z mála sociálních demokratů, kteří dokázali uspět v posledních senátních a krajských volbách. V Pardubickém kraji sice nevyhrál, ale v koaličních jednáních přeskočil vítězné hnutí ANO a stal se tak znovu hejtmanem.