Hlavní příznak covidu? Není to kašel ani horečka, zjistili vědci

Nejčastějším příznakem koronavirové nákazy se stala ztráta chuti a čichu. Zjištění vyplynulo z porovnání dat získaných během první vlny pandemie. Lidé zaznamenávali do britské aplikace ZOE, do amerického facebookového průzkumu a do izraelské koronavirové aplikace. Na novou studii vědců z Marylandské univerzity a King's College London upozornil zpravodajský server Mirror.

Každá analyzovaná platforma je jiná, všechny ale umožňují uživatelům, aby sami na sobě sledovali příznaky nákazy. Pokud někdo uvedl ztrátu čichu a chuti, měl podle výzkumníků až 17krát větší pravděpodobnost, že už virem nakažený je.

"Ztráta čichu a chuti byla konstantě nejsilnějším příznakem, který pozitivní test předpovídal. Nezáleželo na věku osoby, na pohlaví ani na závažnosti onemocnění," uvedli vědci ve studii.

Na začátku pandemie aplikace používala data o příznacích z hlášení a testování milionů uživatelů, aby potvrdila, že ztráta čichu, horečka a kašel dokázaly předpovědět nakažení i bez testu.

O měsíce později nejnovější průzkum ukázal, že ztráta čichu a chuti je stále klíčová k tomu, abychom poznali, jestli jsme nakažení. Podle expertů je to důležité hlavně ve chvíli, kdy nemáme přístup k testování.

Vědci spolupracovali napříč národnostmi, aby zjistili, jestli se v odlišných populacích vyskytují stejné příznaky při nákaze koronavirem. Celkem získali data od více než deseti milionů lidí, kteří do některé z platforem svoje příznaky zaznamenávali. Analyzovali také přes půl milionu testů na koronavirus.

