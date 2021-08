Itálie zvažuje povinné očkování. Zavede ho, když nebude mít vakcínu 80 % lidí

Některé evropské země zvažují povinné očkování proti covidu, například Itálie. Tamní vláda by ho mohla zavést, pokud v zemi do podzimu nebude naočkováno minimálně 80 % občanů. V současnosti tam má ukončené očkování asi 69 % dospělé populace.

Italové mají koronaviru už po krk – a rozhodně nejsou sami. V zemi jsou stále platná proticovidová opatření, která už mnohé obyvatele unavují a považují je za diskriminační. A to se italská vláda zřejmě chystá ještě přitvrdit.

V zemi funguje takzvaný zelený pas, kterým se musejí prokazovat všichni návštěvníci při vstupu například do interiérů restaurací.

"Asi bych to neměl říkat před kamerou, ale já nic při vstupu nekontroluji. Zákazníkům věřím, že zelený pas mají a nechám je normálně vejít do restaurace," prozradil majitel římské restaurace Roberto Sagnieri.

Vydávání zelených pasů, které jsou potřeba i pro muzea, divadla, kina, bazény, či posilovny, by se ale už brzy mohlo zpřísnit – podle některých italských politiků by ho měli dostávat jen plně naočkovaní lidé a ti, kteří covid prodělali. V současnosti certifikát dostávají i lidé s negativním testem.

Podle italského ministerstva zdravotnictví to ale lidi nemotivuje k očkování a vláda chce, aby do podzimu v Itálii dostalo obě dávky vakcíny alespoň 80 % dospělé populace, tedy dalších více než 10 milionů lidí. Pokud se to nepodaří, chystá se Italům očkování nařídit, primárně zaměstnancům veřejné správy. A vláda zvažuje i očkování dětí.

"Těžko si můžeme představit, že koronavirus bude zlikvidován jako neštovice. Cílem je dosáhnout menšího přenosu, menšího počtu případů. Toho lze dosáhnout po naočkování 95 % populace," řekl poradce ministra zdravotnictví Walter Ricciardi.

V Itálii dostalo alespoň jednu dávku vakcíny téměř 80 % dospělých, ukončené očkování má 69 % dospělé populace. Italská vláda zároveň nevylučuje, že začne brzy podávat třetí dávku.